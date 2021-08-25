جامعة الوادى الجديد تشارك في فعاليات برنامج إعداد القادة العام بحلون

شاركت جامعة الوادى الجديد بفوج من معاوني أعضاء هيئة التدريس في فعاليات برنامج اعداد القادة العام والذي ينظمه معهد اعداد القاده بحلوان وذلك تحت برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد و الدكتوراحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة إن مشاركة الجامعة فى هذه البرامج التدريبية تسهم فى تنمية القدرات والمهارات والتعلم الدائم، لمعاونى أعضاء هيئة التدريس من أجل إعداد جيل جديد من القيادات الشابة ليساهموا فى تحقيق التنمية المجتمعية والتنمية المستدامة تحقيقا لرؤية مصر 2030.

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ومن جانبه اوضح الدكتور احمد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب ان الجامعة شاركت في برنامج إعداد القادة العام بمعهد إعداد القادة بحلوان للسادة معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات خلال الفترة من 8/21/ الي2021/8/24

واضاف أن البرنامج يتضمن عددمن ورش العمل والمحاضرات التثقيفية، والتى تساهم بشكل كبير فى اكساب معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العديد الخبرات القيادية وتحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير المعارف منها التخطيط الاستراتيجي لإدارة المؤسسات ورشة تنفيذية لكيفية إعداد القيادة.