جهود لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة ملقاة بالشارع في قنا

تكثف أجهزة الأمن بـ قنا ، لكشف ملابسات جريمة قتل طفلة و العثور على جثتها ملقاه بجوار جمعية قرية المخزن التابعة لمركز قوص .

تبين أن الطفلة المقتولة مبلغ بتغيبها عن المنزل من ساعات قليلة ، بعد خروجها لشراء بعض احتياجات المنزل.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة .

و كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على الطفلة ريتاج حسن عاشور ١٣ عاما، جثة هامدة و عليها آثار خنق، وملقاه بجوار جمعية أهلية بقرية المخزن.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.