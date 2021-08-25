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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جهود لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة ملقاة بالشارع في قنا

صدى البلد

تكثف أجهزة الأمن بـ قنا ، لكشف ملابسات جريمة قتل طفلة و العثور على جثتها ملقاه بجوار جمعية قرية المخزن التابعة لمركز قوص .

تبين أن الطفلة المقتولة مبلغ بتغيبها عن المنزل من ساعات قليلة ، بعد خروجها لشراء بعض احتياجات المنزل.

 

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دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة .

و كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على الطفلة ريتاج حسن عاشور ١٣ عاما، جثة هامدة و عليها آثار خنق، وملقاه بجوار جمعية أهلية بقرية المخزن.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

قوص قنا اجهزة الامن جريمة قتل طفلة جمعية قرية المخزن

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