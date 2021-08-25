هتك عرض حفيده .. تعرف على عقوبة الجد المتحرش بالعمرانية

فى حادثة فريدة من نوعها، قام جد مسن بـ هتك عرض حفيده ، والذي يبلغ من العمر 5 سنوات ، بمنطقة العمرانية ، حيث تعدى عليه جنسيا .

و تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من والدة طفل بالغ من العمر 5 سنوات تتهم فيه حماها بالإعتداء جنسيا على ابنها وهتك عرضه والتسبب له في نزيف، شكل اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وصحة البلاغ.

و ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على عجوز متهم بهتك عرض حفيده بمنطقة العمرانية حيث تعدى عليه جنسيا.

وأشارت التحريات برئاسة العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى صحة الواقعة وقيام الجد بهتك عرض حفيده.

القبض على الجد المتحرش



و عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط الجد المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

عقوبة هتك عرض الأطفال بقانون العقوبات

وفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

عقوبة التحرش بقانون الطفل

نص قانون الطفل على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، حيث أكدت المادة (116) من القانون على أنه" يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم". مما يعني مضاعفة العقوبة المذكورة بقانون العقوبات.



