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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

نوايا سيئة.. حقيقة تحويل سمية الخشاب إلى التحقيق بسبب أحمد سعد

سمية الخشاب واحمد
سمية الخشاب واحمد سعد

نفت الفنانة سمية الخشاب ما تردد حول طلب نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بسبب الصورة الغامضة التي تم نشرها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام مؤخرًا.

شاهد الفيديو:

تحويل سمية الخشاب إلى التحقيق 

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها علي "تويتر" : “‏بيان للتوضيح: لم يتم التحقيق معي من قبل النقابة، برجاء من الإعلاميين والصحفيين والمواقع الالكترونية توخي الدقة والحذر من الأخبار المفبركة والأكاذيب التي يصدرها حزب أعداء النجاح واللجان الإلكترونية الممنهجة”.

وفي هذا الشأن، أعلن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات تلفزيونية أول أمس الاثنين، تحويل واقعة الصورة للتحقيق، وقال "بالنسبة للتراشق على السوشيال ميديا، هناك قرار طالع من الاتحاد العام للنقابات بأن أي فنان يتجاوز ضد آخر سيتم تحويله للتحقيق، وشطبه من النقابة إذا ثبتت إدانته.. أنا الموضوع ده هشوفه، وسيحال فورا للتحقيق إذا كان حدث الكلام الذي أنا بسمعه الآن".

كما أكد أنه يحاول السيطرة على القلة الموجودة التي تسيء للفن قائلا: "يوجد قلة قليلة تستغل غروب شمسها للعودة بطرق أخرى .

واحتفل الفنان أحمد سعد منذ ايام بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيونى في جو عائلي اقتصر على حضور الأهل وعدد من الأصدقاء متبعين الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.
ولمزيد من التفاصيل حول تحويل سمية الخشاب إلى التحقيق بسبب أحمد سعد شاهد الفيديو التالي..

شاهد الفيديو:

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