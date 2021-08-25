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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للترويج للهيئة.. رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي سفراء البعثات الخارجية الجدد| صور

رئيس اقتصادية قناة
رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي سفراء البعثات الخارجية الجدد

التقى المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ٤٠ سفيراً من السفراء المصريين المنقولين لرئاسة بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، اليوم الاربعاء، في مقر وزارة الخارجية وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج في دعم وترويج المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية حالياً والتعريف بالفرص الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المتنوعة.


وقد التقى رئيس اقتصادية قناة السويس والوفد المرافق له برؤساء بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج في حضور السفير عمر عامر مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش،
ووليد جمال الدين المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية وأماني عيسوي مستشار المنطقة الاقتصادية للعلاقات الدولية، والسفراء المكلفين في عدد من دول العالم، لعرض استراتيجية المنطقة الاقتصادية وأهدافها والقطاعات المستهدفة خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن تطورات العمل في مشروعات التنمية الجارية بمناطقها الصناعية والموانئ البحرية .
 

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وخلال اللقاء قدم المهندس يحيى زكي عرضاً تفصيلياً عن المنطقة الاقتصادية وما تم خلال الخمس سنوات الماضية من أعمال بنية تحتية ومرافق وشبكة طرق وأنفاق تربط شرق وغرب القناة، بجانب عرض الفرص الاستثمارية والقطاعات الصناعية المستهدفة في المناطق الصناعية خاصة العين السخنة وشرق بورسعيد التي تشهد انطلاق لمشروعات ضخمة تعزز من توطين الصناعات وإحلال الواردات والعمل على سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية.

 
يأتي هذا اللقاء ضمن الخطة الترويجية التي تقوم بها الهيئة للتعريف بالفرص الاستثمارية والصناعات المستهدفة بمناطقها وموانئها التابعة على نطاق دولي، والاستفادة من بعثاتنا بالخارج لفتح آفاق ترويجية للمنطقة الاقتصادية خاصة أنها البوابة الإقليمية للسوق الإفريقي، لما تتميز به من موقع جغرافي مناسب وكذلك شبكة اتصال ونفاذ للأسواق العالمية من خلال الاتفاقيات الدولية التجارية.


كما استعرض رئيس اقتصادية قناة السويس ما تقوم به الهيئة من أنشطة ومشروعات تنموية وتوطين بعض الصناعات المستهدفة، وخاصة تلك الخدمات البحرية التي سيتم توفيرها خلال العام المقبل لتعظيم الاستفادة من قناة السويس كأهم ممر ملاحي عالمي، يعبر من خلاله ١٢٪ من حجم التجارة العالمية.


وتطرق رئيس المنطقة الاقتصادية أيضاً المزايا والحوافز الاستثمارية والمشروعات المقامة حالياً والتطوير الذي تشهده موانئ المنطقة الاقتصادية ( السخنة وشرق بورسعيد والعريش ) ،كما تم استعراض حجم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأولى من عمر المنطقة على مستوى البنية التحتية والمرافق والإجراءات والاستثمارات وما تطمح إليه المنطقة خلال خطتها الخمسية الحالية 2020-2025، فضلاً عن معدلات الأداء المرتفعة التي حققتها الموانئ التابعة للمنطقة، مقارنة بمثيلاتها دولياً خلال فترة الوباء والتي تأثر فيها حجم الإيرادات والتداول.

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وخلال اللقاء دارت بعض المناقشات من جانب السادة السفراء بشأن الحوافز المقدمة للمستثمرين، والرسائل التي لابد أن تبعث بها الهيئة لبعض الشركات العالمية لجذب استثماراتها للمناطق الصناعية، فضلاً عن اقتراحات لرؤساء البعثات بضرورة إقامة مؤتمر ترويجي لمشروعات الهيئة وتكثيف الزيارات الخارجية في بعض الدول المهتمة بالاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية، كما تطرق بعض السفراء لمناقشات حول آليات تعزيز التكامل بين المنطقة الاقتصادية ونظيراتها في العالم، وكذلك وضع خطة لزيادة تنافسية موانئ المنطقة مع مثيلاتها على البحرين الأحمر والمتوسط.


وفي نهاية اللقاء أعرب السفراء عن سعادتهم بهذا اللقاء المثمر مطالبين ضرورة التواصل الدائم مع المنطقة الاقتصادية للعمل على الترويج لمشروعاتها بالخارج والمساهمة في جذب الاستثمارات من خلال عرض الفرص والحوافز بها من قبل بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج.


وأشار المهندس يحيى زكي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم المشروعات القومية التي توليها القيادة السياسية اهتماماً ودعماً كبيراً، لأنها أمل مصر ووجهة واعدة للاستثمار، لافتاً إلى أن المنطقة الاقتصادية تستهدف شركات عالمية بعينها وصناعات محددة في بعض الدول، والتي سيكون لبعثاتنا الدبلوماسية بالخارج مساهمة فعالة في طرق أبواب الاستثمار في هذه الدول.

رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي سفراء البعثات الخارجية الجدد
رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي سفراء البعثات الخارجية الجدد
رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي سفراء البعثات الخارجية الجدد
رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي سفراء البعثات الخارجية الجدد
رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي سفراء البعثات الخارجية الجدد
رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي سفراء البعثات الخارجية الجدد
رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي سفراء البعثات الخارجية الجدد
رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي سفراء البعثات الخارجية الجدد
رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي سفراء البعثات الخارجية الجدد
رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي سفراء البعثات الخارجية الجدد
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