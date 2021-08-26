للوقاية من سرطان الثدي .. أطعمة تعزز صحتك ضد المرض

يعد سرطان الثدي مصدر قلق صحي خطير معروف بأنه يصيب عددًا كبيرًا من النساء وأحيانًا الرجال.

وفقًا لمستشفيات Cytecare ، تتعرض واحدة من كل 28 امرأة لخطر سرطان الثدي وبالتالي ، يصبح من الضروري الانتباه إلى صحة ثدييك .

هناك كثير من الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها على المستوى الفردي لتقليل المخاطر. في حين أن عوامل الخطر مثل الجنس ، والجينات المعيبة ، والتاريخ العائلي للسرطان ، والعمر ، والتاريخ الشخصي لسرطان الثدي أو مرض الثدي التكاثري والعرق هي عوامل غير قابلة للتعديل ولا يمكن تغييرها ، يمكن بالتأكيد منع العوامل القابلة للتعديل والسيطرة عليها "، كما يقول د. جيوتي وادوا ، مدير قسم أورام الرأس والرقبة والصدر ، طب أورام الدم وأورام الدم ، معهد السرطان ، ميدانتا - الطب.

النظام الغذائي هو أحد العوامل الوقائية والقابلة للتعديل التي يمكن تحسينها من خلال تضمين عناصر غذائية معينة في نمط حياتك.

خمس اطعمة لتعزيز صحة الثدي

اللفت : تحتوي الخضار الورقية الخضراء على مضادات الأكسدة الكاروتينية ، التي ترتبط بتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

التوت : غني بمضادات الأكسدة التي ثبت قدرتها على الحماية من تطور الخلايا السرطانية وانتشارها.

السلمون : الأسماك الدهنية ، مثل السلمون ، غنية بدهون أوميغا 3 والسيلينيوم ومضادات الأكسدة التي قد تحمي من السرطان.



البروكلي : تحتوي الخضراوات الصليبية ، بما في ذلك البروكلي ، على مركبات الجلوكوزينولات التي تتمتع بقدرات عالية في مقاومة السرطان.

الفاصوليا والعدس : كلاهما مليء بالألياف التي قد تقي من سرطان الثدي.