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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للوقاية من سرطان الثدي .. أطعمة تعزز صحتك ضد المرض

صدى البلد

يعد سرطان الثدي مصدر قلق صحي خطير معروف بأنه يصيب عددًا كبيرًا من النساء وأحيانًا الرجال. 

 

وفقًا لمستشفيات Cytecare  ، تتعرض واحدة من كل 28 امرأة  لخطر سرطان الثدي وبالتالي ، يصبح من الضروري الانتباه إلى صحة ثدييك .

هناك كثير من الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها على المستوى الفردي لتقليل المخاطر. في حين أن عوامل الخطر مثل الجنس ، والجينات المعيبة ، والتاريخ العائلي للسرطان ، والعمر ، والتاريخ الشخصي لسرطان الثدي أو مرض الثدي التكاثري والعرق هي عوامل غير قابلة للتعديل ولا يمكن تغييرها ، يمكن بالتأكيد منع العوامل القابلة للتعديل والسيطرة عليها "، كما يقول د. جيوتي وادوا ، مدير قسم أورام الرأس والرقبة والصدر ، طب أورام الدم وأورام الدم ، معهد السرطان ، ميدانتا - الطب. 

النظام الغذائي هو أحد العوامل الوقائية والقابلة للتعديل التي يمكن تحسينها من خلال تضمين عناصر غذائية معينة في نمط حياتك.

 

خمس اطعمة لتعزيز صحة الثدي

اللفت : تحتوي الخضار الورقية الخضراء على مضادات الأكسدة الكاروتينية ، التي ترتبط بتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

 

التوت : غني بمضادات الأكسدة التي ثبت قدرتها على الحماية من تطور الخلايا السرطانية وانتشارها.

السلمون : الأسماك الدهنية ، مثل السلمون ، غنية بدهون أوميغا 3 والسيلينيوم ومضادات الأكسدة التي قد تحمي من السرطان.
 

البروكلي : تحتوي الخضراوات الصليبية ، بما في ذلك البروكلي ، على مركبات الجلوكوزينولات التي تتمتع بقدرات عالية في مقاومة السرطان.

الفاصوليا والعدس : كلاهما مليء بالألياف التي قد تقي من سرطان الثدي.

السرطان النظام الغذائي سرطان الثدي الخلايا السرطانية السرطانية

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