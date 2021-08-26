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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أمريكية الصنع.. أفضل 5 سيارات SUV داخل السوق السعودي

جي ام سي يوكون xl
جي ام سي يوكون xl

تعتبر السيارات الامريكية ، من اقوى السيارات على مستوى العالم في الصناعة ، حيث تتميز بقوتها وصلابتها وتحملها للأعمال الشاقة ، وهذا ما يفضله السوق العربي ويعشقه ، لذلك تنتشر جميع طرازات هذه العلامات التجارية المختلفة من الصانع الأمريكي .

 

وبالفعل تنتشر فئات مختلفة من العلامات التجارية الامريكية ، داخل اسواقنا العربية وبالتحديد السوق السعودي ، فنجد السيارات السيدان والهاتشابك ، ولكن المميز هي السيارات الـ SUV، والتي سنعرض منها خلال السطور التالية افضل 5 سيارات داخل السوق السعودي .

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1- فورد اكسبيديشن

تستمد السيارة فورد اكسبيديشن قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 3500 سي سي، يولد قوة 385 حصان ، وسرعة قصوى تصل الى 185 كلم ، متصل بناقل حركة 6 السرعات أوتوماتيك.     

    

و تتسارع السيارة فورد اكسبيديشن من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 7.5  ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 11 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما عن أسعار السيارة داخل المملكة العربية السعودية :

- أوتوماتيك / ECOBOOST PLATINUM 2021 بسعر 214,335 ريال. 

- أوتوماتيك / ECOBOOST XLT 2021  بسعر 260,535 ريال.

 

 

2- دودج دورانجو

تأتى السيارة دودج دورانجو بثلاث محركات ، أولهما بسعة 3600 سي سي والثاني بسعة 5700 سي سي والثالث بسعة 6400 سي سي ، ولكن المحرك الرئيسي يولد قوة 290 حصان ، وسرعة قصوى تصل الى 197 كلم ، متصل بناقل حركة 6 السرعات أوتوماتيك.     

    

و تتسارع السيارة دودج دورانجو من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 7.5 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 10.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما عن أسعار السيارة داخل المملكة العربية السعودية :

- أوتوماتيك / SXT PLUS RWD 2021 بسعر 146,685 ريال.

- أوتوماتيك / GTRWD 2021 بسعر 169,785 ريال.

- أوتوماتيك / R/T AWD 2021 بسعر 208,890 ريال.

- أوتوماتيك / SRT 475 HP 2021 بسعر 282,975 ريال.

 

3- شيفروليه سوبربان

تعتبر السيارة شيفروليه سوبربان ، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 5300 سي سي، يولد قوة 355 حصان ، وسرعة قصوى تصل الى 175 كلم ، متصل بناقل حركة 8 السرعات أوتوماتيك.        

و تتسارع السيارة شيفروليه سوبربان من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 10 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 13 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما عن أسعار السيارة داخل المملكة العربية السعودية :

- أوتوماتيك / LS 2WD 2020 بسعر 180,642 ريال.

- أوتوماتيك / LS 4WD 2020 بسعر 228,690 ريال.

- أوتوماتيك / LT 2WD 2020 بسعر 252,890 ريال.

- أوتوماتيك / LT 4WD 2020 بسعر 265,650 ريال.

- أوتوماتيك / PREMIUM 2WD 2020 بسعر 293,700 ريال.

- أوتوماتيك / PREMIUM 4WD 2020 بسعر 302,500 ريال.

 

4- جي ام سي يوكون xl

تأتى السيارة جي ام سي يوكون xl بمحركين ، أولهما 3500 سي سي والثاني بسعة 6200 سي سي ، اما المحرك الأول، فيولد قوة 355 حصان ، وسرعة قصوى تصل الى 175 كلم ، متصل بناقل حركة 8 السرعات أوتوماتيك.          

و تتسارع السيارة جي ام سي يوكون xl من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 9  ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 13.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما عن أسعار السيارة داخل المملكة العربية السعودية :

- أوتوماتيك / SLT 2020 بسعر 266,200 ريال.

- أوتوماتيك / DENALI V8 2020 بسعر 355,080 ريال.

 

5- كاديلاك اسكاليد

تزود السيارة كاديلاك اسكاليد بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 6200 سي سي، يولد قوة 420 حصان ، وسرعة قصوى تصل الى 180 كلم ، متصل بناقل حركة 8 السرعات أوتوماتيك. 

و تتسارع السيارة كاديلاك اسكاليد من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 6.3  ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 14 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما عن أسعار السيارة داخل المملكة العربية السعودية :

- أوتوماتيك / PREMIUM LUXURY 2021 بسعر 413,380 ريال.

- أوتوماتيك / PLATINUM 2021 بسعر 456,500 ريال.

المملكة العربية السعودية شيفروليه السوق السعودي سيارات SUV افضل 5 سيارات السيارات الـ SUV

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