عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حمل واكسب.. عرض مغرٍ وهدف واضح من أرباح تيك توك.. حلال أم حرام؟

تيك توك
تيك توك

بضغطة زر وتحميل تيك توك لأول مرة يمكنك جني مبلغ مالي معقول أو شحن رصيد، وكلما زاد عدد ضغطات الزر للتحميل كلما زاد المبلغ وزادت العروض، في حملة شهيرة شغلت بال الشباب خلال الأيام الماضية بسبب تطبيق تيك توك الذي قدم عرضاً مغريًا هدفه في النهاية زيادة عدد مستخدمي التطبيق على مستوى العالم، من خلال مبلغ مالي قد لا يكون له قيمة بالنسبة للتطبيق لكنه كان وسيلة جيدة لزيادة عدد تحميل تيك توك بالملايين خلال أيام. 

 

الأيام الماضية كان لينك تحميل تيك توك هو القصة الأشهر على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب العرض المغري الذي تقدمه منصة تيك توك بتحميل التطبيق لأول مرة على الهاتف المحمول لتحصل على مبلغ مالي 300 جنيه وتزداد قيمة المبلغ كلما أرسلت لينك تحميل تيك توك لأكبر عدد ممكن وقاموا بتحميل تيك توك لأول مرة على هواتفهم المحمولة، ليصل المبلغ إلى حوالي 3 آلاف جنيه. 

منصة تيك توك نجحت في هدفها وهو زيادة عدد مستخدمي التطبيق بعرض مغرٍ للشباب عن طريق تحصيل الأرباح من وراء كل شخص يقوم بتحميل التطبيق، لكن بات هذا الأمر محل شك في مدى حرمانية تلك الأموال، وهو ما حسمه الأزهر ودار الإفتاء. 

txt

يسخر منهم .. لحظة إلقاء طالبان القبض على أحد مشاهير تيك توك و إعدامه

txt

شاهد.. فتاة تفارق الحياة أثناء تصويرها فيديو "تيك توك"

ارباح تيك توك 

رد الأزهر على أرباح تيك توك

"ما حكم تحميل تطبيق تيك توك وتحصيل الأرباح منه؟  أجاب الشيخ محمد العليمي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن هذا السؤال، قائلاً إن تطبيق تيك توك، له استعمالان، فمن استخدمه في الخير له الثواب ومن استخدمه في الشر عليه الذنب، منوها أنه في حالة إذا كان هذا التطبيق يستخدم فقط في المحرمة، فوقتها يحرم تنزيله ويحرم تحقيق أرباح من خلاله.

وأشار إلى أنه إذا تيقن الإنسان أنه لن يتضرر بالضرر الناتج من تطبيق تيك توك، ويحسن استخدامه في الأمور المباحة، فيجوز له التحميل مع الكراهة.

وأضاف، أن التطبيق لو كان غالبه النفع وقليله الضر، فلا حرج في تنزيله، منوها أنه بالنسبة لتحصيل أرباح من تيك توك، فإذا كان هذا الأمر لا يصطدم بالقوانين المنظمة لهذه الأمور ولا يترتب عليه مفسدة فلا حرج في تحصيل هذه الأموال.

أزمات تيك توك السابقة

رغم تعدد وسائل التواصل الإجتماعي إلا أن تطبيق تيك توك له تاريخ أسود من الأزمات المستمرة خلال السنوات الماضية، هددت إيقافه مراراً وتكراراً، ومن أشهر أزمات تيك توك حينما اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تلك المنصة، بالتجسس على المستخدمين واعتبره تهديداً للأمن القومي . 

وبعد مرور حوالي عام، واجه تطبيق تيك توك الصيني أزمة أخرى في أمريكا ، حيث تم تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق لإعلام المستخدمين بأن منصة تيك توك قد تبدأ في جمع معلومات أخرى عن المستخدمين من بينها بصمة الوجه وبصمة الصوت وهو ما أثار جدلاً واسعاً وتهديداً بوقفه في أمريكا .  

وفي مايو الماضي ، تعرض تطبيق تيك توك لتهديد بالإغلاق بسبب الأطفال، حيث منح الاتحاد الأوروبي تطبيق “تيك توك” مهلة 30 يوما؛ كي يرد على مزاعم فشله في حماية الأطفال من الإعلانات العدوانية على منصته، حيث أوضحت المفوضية الأوروبية، أن عليه الرد على تلك الشكاوى بشكل سريع خلال أيام.

وقدمت مجموعة المستهلكين الأوروبيين، شكوى إلى الاتحاد الأوروبي، وشبكة سلطات حماية المستهلك، ضد تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك"، حيث زعمت في شكواها أن التطبيق الصيني انتهك شروط الخدمة الخاصة بها، وفشلت في حماية الأطفال والمراهقين من الإعلانات المخفية والمحتوى الضار.

وجاء رد منصة تيك توك على تلك الشكاوى، أن الشركة على استعداد للمشاركة في المناقشات، وأكدت أنها تلتزم بالقوانين المحلية التي تحكم الإعلانات الخاصة بالشباب والمراهقين.

تحميل تيك توك تطبيق تيك توك أرباح تيك توك لينك تحميل تيك توك حذف تطبيق تيك توك

موضوعات متعلقة

حكم تحميل تطبيق تيك توك وتحصيل الأرباح منه؟ الأزهر يرد

"اهدى يا ماما".. أحمد حلمى ومنى زكى في فيديو جديد كوميدي على تيك توك

ترشيحاتنا

مواطن يقاطع أحمد موسى ومحافظ الإسكندرية على الهواء ويدخلان في حالة من السعادة

اكتشاف حوت برمائي عاش في مصر قبل 43 مليون عام |شاهد

رسميا الكشف عن كيا سبورتاج الهجينة بمعرض ميونيخ الدولي

خاص| الضرائب تبحث إطلاق الإيصال الإلكتروني و%15 حصيلة من الإيرادات للناتج المحلي

بيراميدز يسحق مصر للمقاصة 4-0 فى الشوط الأول بـ الدوري الممتاز

وثيقة مسربة: طالبان تستهدف موظفي الأمم المتحدة.. واعتداءات لا تتوقف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة.. متحور دلتا يصيب من تلقوا لقاح فيروس كورونا

خالد الغندور لـ شيكابالا: مبروك يا أحرف لاعب فى مصر

رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"

السياحة: ننتظر قرار المملكة بعودة رحلات العمرة .. فيديو

حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية جراحية في سويسرا.. خاص

تعرف علي رد فعل كارتيرون بعد مقابلة جنش في ملعب الدفاع الجوي

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

خاص |حقيقة رحيل بيرسي تاو عن برايتون وانضمامه لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

نوايا سيئة.. حقيقة تحويل سمية الخشاب إلى التحقيق بسبب أحمد سعد

توجهت إلى إيران.. تفاصيل اختطاف الطائرة الأوكرانية في أفغانستان.. فيديو

تحقيقات قضية طفل ذا فويس كيدز معاذ عيسى ..ثقب جمجمة جاره

مدبولي: الأقصر تترقب عددا من الافتتاحات الكبرى خلال الفترة المقبلة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ