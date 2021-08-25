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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ضوابط مالية..

أشرف زكي:لسنا ضد دفع رسوم التصوير..ويجب أن تتوافق مع ميزانية العمل الفني

أشرف زكي
أشرف زكي

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية،  تعليقا على اجتماعه مع محافظ القاهرة من أجل وضع  ضوابط مالية  لرسوم تصوير  الأعمال الفنية والتجارية والإعلانية، إن محافظ القاهرة  أكد دعمه لصناعة السينما لأن مصر رائدة في تلك الصناعة.


وأضاف زكي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" إحنا مش ضد دفع رسوم ولكن تجب أن تتفق الرسوم مع ميزانيات الاعمال الفنية، إحنا كنا بندفع 5 و 10 آلاف جنيه بشكل رمزي ".

 

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وتابع اشرف زكي :"  لو بعمل مسلسل زي الاختيار عايز أصوره في الشارع  يبقى لازم نقف معاه مش ضده ، ومحافظ القاهرة  أبدى اليوم تعاونه الكامل  لإنجاح تصوير  الأعمال السينمائية والدرامية".

 

وأكمل النقيب:" آن الأوان  لوضع ضوابط  حول رسوم تصوير  الأعمال الفنية والتجارية، إضافة إلى  وضع ضوابط لجذب تصوير الأعمال الدرامية والفنية والسينمائية  الأجنبية من دول أخرى  داخل مصر ".

 

ولفت:"مصر دولة كبيرة وتشهد نهضة كبيرة في كافة المجالات وعلينا ان ندعم الافلام والمسلسلات لنقل صورة مصر الجديدة للعالم كله ".

 

وتابع أشرف زكي :" مبادرة الرئيس السيسي تعتبر مرحلة ونقطة تحول للدراما في مصر  من اجل انتاج اعمال درامية وطنية"، مضيفا:"  يجب ترتيب المنزل من الداخل  وسوف نجلس كـ نقابة مهن تمثيلية  وكل صناع السينما والدراما في مصر ونستغل دعوة الرئيس السيسي لاحداث نقلة حضارية كبيرة  للسينما والدراما المصرية ".

اشرف زكي القاهرة تصوير الاعمال الفنية اخبار التوك شو

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