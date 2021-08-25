كورونا تحدد موقف محمد محمود عبد العزيز من إقامه حفل زفافه"خاص"

كشف المنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز لصدى البلد عن كواليس إعلان زفافه أمس خلال نشره فيديو على انستجرام اثناء الاحتفال بعيد ميلاد خطيبته .

وقال محمد محمود عبد العزيز:" معرفتش أعملها اي مفاجأة بسبب انتشار فيروس كورونا .. حيث أنها سافرت إلى خارج مصر في ذلك الوقت ".

تابع محمد محمود عبد العزيز " الفترة الجاية بعد حوالي شهر تقريبا هخلص إجراءات الزواج .. حيث أن زواج الأجانب في مصر يحتاج لبعض الأوراق أولا ".

وأكد محمد محمود عبد العزيز لصدى البلد أنه لم يستقر حتى الان على إجراء حفل زفاف أم لأ".

وقال محمد محمود عبد العزيز:" لسه مقررناش ممكن نعمل حفل زفاف أو لأ ؛ الأمر سيتوقف على انتشار جائحة كورونا ؛ وقدرتنا على إقامته بإمان".

تابع محمد محمود عبد العزيز:" كنت حاسس امبارح أن خطيبتى عملالي مفاجأة .. خاصة أننى أجلت عيد ميلادى الذى كان مقررا له يوم ١٤ أغسطس بسبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز".

تفاصيل مفاجأة محمد محمود عبد العزيز

نشر المنتج والممثل محمد محمود عبد العزيز فيديو له أثناء احتفاله بعيد ميلاده مع خطيبته وأصدقائه وأفراد أسرته على حسابه بتطبيق انستجرام.

وظهر نجل الفنان محمود عبد العزيز في الفيديو وهو يفاجيء خطيبته ويتقدم لها بخاتم على الطريقة الأجنبية، مشيرا إلى أنه تعرف عليها في فترة جائحة كورونا ولم تتسن له الفرصة أن يتقدم لها بالطريقة اللائقة.

وعلق محمد محمود عبد العزيز على الفيديو قائلا:" خطيبتى عملتلى مفاجأة عشان عيد ميلادى وبرغم اننا متفقين من اول يوم اننا مش هانفاجئ بعض بأى حاجه بس هى كانت عايزه تفرحنى بأى طريقه و جمعتلى اصحابى و حبايبى اللى بجد عايز اشكرهم جدا واحد واحد و واحده واحده بجد مش عارف اقولكم ولا اشرحلكم وجودكم فرحنى ازاى و والله ما كنت عايزكم تروحوا".

واستطرد محمد محمود عبد العزيز قائلا:" المهم بقا إن انا من يومين حسيت احساس اقرب الى اليقين انها بتحضر لحاجه و قررت جوايا ان لو طلع احساسى صح انا كمان لازم افاجئها وفى نفس اليوم.. وده كان ردى على مفاجئتها".

ورغم المناسبة السعيدة واحتفاله بعيد ميلاده وخطبته واقتراب موعد زواجه إلا أن محمد محمود عبد العزيز لم يتخل عن العادة التي يتمسك بها على السوشيال ميديا منذ فترة طويلة وهي الدعاء لوالده في كل منشوراته قائلا:" أسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا".

وتقدم نجل الراحل محمود عبد العزيز لخطيبته بالخاتم على أنغام أغنية مون شيري للفنانة سميرة سعيد، وكان من بين الحضور شقيقه كريم محمود عبد العزيز.

وظهر محمد محمود عبد العزيز، برفقة خطيبته، في العرض الخاص لفيلم موسى الذي يقوم ببطولته شقيقه وأخرجه بيتر ميمي ويعرض حاليا في السينمات.

شارك محمد محمود عبد العزيز مؤخرا في بطولة مسلسل "قصر النيل" مع كل من ريهام عبد الغفور للمرة الثانية بعد النجاح الكبير لمسلسل زي الشمس، وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ودينا الشربيني ومهندس الديكور كارم محمود، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل أمين بوحافة الذي تعاون مع الشركة في عدد كبير من الأعمال.