منشأ فيروس كورونا.. الصين تتهم الولايات المتحدة بالتسبب في الوباء.. بكين: كورونا تسرب من مختبر عسكري أمريكي.. تفشي الالتهاب الرئوي عام 2019 بسبب كورونا

*الصين تتهم الولايات المتحدة بتسريب كورونا

*وسائل الإعلام الصينية تروج الاتهامات لواشنطن

*بكين: لماذا لم تذهب الصحة العالمية إلى الولايات المتحدة؟

عندما بدأت نظرية المؤامرة، التي تشير إلى تسرب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" من مختبر عسكري أمريكي، في الانتشار في الصين.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فإن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم يحاول الدفع بهذه الفكرة بقوة للسيطرة بقوة على البلاد.

وهذا الأسبوع، استخدم متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية مرارا وتكرارا تصريحات بشأن تسرب الفيروس لأول مرة من منشأة بحثية في فورت ديتريك بولاية ماريلاند. كما نشرت إحدى منشورات الحزب الشيوعي، على عريضة عبر الإنترنت في يوليو لفحص هذا المختبر وقال إنه جمع أكثر من 25 مليون توقيع.

وروج المسؤولون ووسائل الإعلام الحكومية لأغنية راب لفرقة هيب هوب صينية وطنية روجت لنفس الادعاء، مع كلمات: "كم عدد الفيروسات التي خرجت من مختبراتك؟ كم عدد الجثث المعلقة؟"، وتروج بكين لنظريات لا أساس لها من أن الولايات المتحدة قد تكون المصدر الحقيقي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بينما تقاوم الجهود المبذولة للتحقيق في أصول الوباء في الصين.

وبدأت حملة التضليل العام الماضي، لكن بكين رفعت الحجم في الأسابيع الأخيرة، مما يعكس قلقها من إلقاء اللوم عليها كسبب لظهور الوباء الذي أودى بحياة الملايين على مستوى العالم.

واكتسبت هذه النظريات، التي روج لها المسؤولون والأكاديميون ووسائل الدعاية المركزية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، انتشارا أوسع في الصين.

حيث إنهم يخاطرون بمزيد من التشويش على التحقيقات حول مصدر الفيروس وتفاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين أكبر قوتين في العالم في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التعاون.

فيما قال يانتشونج هوانج، مدير مركز دراسات الصحة العالمية في سيتون هول: "هذا لا يساهم فقط في زيادة تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، لكنه أيضا يجعل من غير المرجح أن يعمل البلدان معا لمواجهة تحدمشترك".

وأضاف: "لم نشهد أي تعاون ثنائي بشأن اللقاحات، وتتبع مسار الفيروس أو الطفرات، أي من هذه الأشياء."

ويمكن أن يساعد فهم أصل الفيروس العلماء على منع حدوث جائحة آخر. ولا يزال علماء الفيروسات يميلون إلى حد كبير إلى النظرية القائلة بأن الفيروس قفز من الحيوانات المصابة إلى البشر خارج المختبر، لكن الدعوات تتزايد أيضًا للتحقيق في احتمال هروب الفيروس من مختبر في ووهان ، المدينة التي كانت مركز تفشي المرض.

ومن جانبها، رفضت الصين فرضية تسرب مختبر ووهان باعتبارها نظرية مؤامرة لا أساس لها. كما انتقدت استجابة الولايات المتحدة للوباء بينما سلطت الضوء على نجاحها في ترويض التفشي الأخير لمتغير دلتا شديد العدوى، حيث تم الإبلاغ عن عدد قليل فقط من الحالات الجديدة هذا الأسبوع.

وخوفا من التدقيق المستقل، سيطرت الصين بشدة على جهود منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصل ظهور الفيروس، ورفضت دعوة منظمة الصحة العالمية الأخيرة لمرحلة ثانية من التحقيق الذي من شأنه أن ينظر عن كثب في نظرية المختبر.

وتكثف الصين من حملتها الإعلامية المضللة قبل نتائج تحقيق أجرته وكالات الاستخبارات الأمريكية، بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وسلمت الوكالات تقريرها حول أصل الوباء إلى الرئيس أمس الثلاثاء، لكنها لم تتوصل بعد إلى ما إذا كان الفيروس قد ظهر بشكل طبيعي أم نتيجة تسرب عرضي من المختبر.

قال دالي يانج، أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو: "النقطة المهمة هي إشباع موجات الأثير بكل هذا، والذي لن يتمكن معظم الصينيين العاديين من رؤيته وراءه، والكثير منها يتوقع ويحاول صد هذه الدراسة الأمريكية المحتملة من قبل مجتمع الاستخبارات بشكل استباقي".

وجادلت الحكومة الصينية بأن بكين قامت بدورها في البحث عن أصل الوباء من خلال تسهيل زيارة خبراء من منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا العام إلى ووهان، داعية إلى ضرورة أن ينظر العلماء إلى دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة.

وتتهم الصين أولئك الذين يضغطون لإجراء تحقيق معمل في الصين بمحاولة تقويض صورة البلاد في الداخل والخارج. واستخدم وانج وينبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، مداخلات إخبارية روتينية هذا الأسبوع لنشر تكهنات لا أساس لها من أن الفيروس ظهر في الولايات المتحدة قبل الإبلاغ عن الحالات الأولى في الصين.

وأشار إلى تفشي مرض الالتهاب الرئوي في يوليو 2019 في ولاية ويسكونسن والذي ربطته السلطات الصحية الأمريكية بالفعل باستخدام "السجائر الإلكترونية"، وليس فيروس كورونا.

وقال: "يجب أن تحقق في المعامل في فورت ديتريك وأماكن أخرى في الولايات المتحدة التي تبحث في فيروسات كورونا"

وأضاف: "تتهم الولايات المتحدة الصين بأنها غامضة بشأن مسألة تتبع أصول الفيروس وتتهم الصين زوراً باستخدام دعاية كاذبة، ومع ذلك، فقد كانت تختلق الأعذار، وتخفي الأسرار بعناية، وتتجنب المشاكل بشكل سلبي، وتضع العقبات باستمرار".

وفي تقرير صدر هذا الشهر، اتهم العديد من معاهد أبحاث السياسة الصينية الولايات المتحدة بـ "التلاعب بالرأي العام العالمي من خلال ممارسة" تتبع الإرهاب ".

قال التقرير إن الصين كانت شفافة، بينما كان المسؤولون الأمريكيون هم الذين يتهربون من الأسئلة حول فورت ديتريك.

وقال أحد مؤلفي التقرير، وانج وين، الأستاذ في معهد تشونج يانج للدراسات المالية في جامعة رينمين، إن الاقتراحات التي لا أساس لها من أن فيروس كورونا تم إنشاؤه في المختبر كانت شكلا من أشكال الإرهاب لأنها تسببت في "رعب غير ضروري للمجتمع".

ودافع عن مزاعم التقرير بشأن معمل فورت ديتريك، قائلا، بشكل أساسي، إن الولايات المتحدة هي التي بدأت ذلك.

وقال وانغ: "كان السياسيون الأمريكيون هم أول من قالها وتوسعوا في ذلك، وكان من الممكن أن تكون الصين متعاونة في الأصل، ولكن بعد مواجهة مثل هذه التشويهات، يجب عليها أيضا طرح أسئلة معقولة على الولايات المتحدة".

جادل التقرير بأن الوباء ربما ظهر في الولايات المتحدة، مشيرا إلى إغلاق مختبر في فورت ديتريك بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة في أغسطس 2019 والوفيات في دار لرعاية المسنين في فرجينيا في يوليو 2019 باعتبارها مريبة. ولا يهم أن مثل هذه الادعاءات قد تم رفضها على نطاق واسع من قبل العلماء.

ونقلت الإذاعة الصينية الحكومية عدة مقاطع حول ما وصفته بـ "التاريخ المظلم" لفورت ديتريك.

ونشرت صحيفة الشعب الصينية مؤخرًا سلسلة من 16 جزءا حول الإخفاقات الأمريكية في السيطرة على فيروس كورونا، مع أسئلة متكررة حول مؤامرة فورت ديتريك. "لماذا لم تدع الولايات المتحدة منظمة الصحة لزيارة فورت ديتريك؟ " كتبت الصحيفة في تعليق 6 أغسطس. "فيما يتعلق بقضية التتبع، إذا كان بإمكانك القدوم إلى الصين، فلماذا لا يمكنك الذهاب إلى الولايات المتحدة؟".

وأدت الجهود المبذولة للتأكيد على المخالفات الأمريكية في بعض الأحيان إلى نتائج عكسية. بعد أن نقلت وسائل الإعلام الحكومية الصينية عن عالم أحياء سويسري حذره من الجهد المبذول لفحص أصول الوباء سيصبح أداة للولايات المتحدة.