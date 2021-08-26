هشام عباس يشعل مسرح محكى القلعة .. صور

أحيا المطرب هشام عباس و المطربة الشابة نوران أبو طالب حفلاً غنائيا مساء أمس الأربعاء على مسرح محكى القلعة.

حفل نوران أبو طالب وهشام عباس

يأتي حفل نوران أبو طالب وهشام عباس ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وتقدم نوران أبو طالب عددا من الأغنيات منها :أهو ده اللي صار ، الحلوة دي ، لأ مش انا اللي ابكي ، فى هويد الليل ، صبري عليك طال ، وعيونها ، ممكن ، شبابيك ، بلا ولا شي ، صباح ومسا ، سألتك حبيبي ، انا والعذاب وهواك ، يا ورد مين يشتريك ، بنلف وغيرها الى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة منها ما مد ، فوازير ويا نجمة.

وفى العاشرة مساء يقدم النجم هشام عباس نخبة من أعماله التى مثلت مراحله الفنية ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة منها يا انا يا اما مفيش ، لمتنا ، قولوله، حبيتها ، حلال عليك ، عينى ، عينيها السود ، زمان ، نارى نارين ، فينه وغيرها.

وعاش جمهور الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ليلة تاريخية بحضور تجاوز 4000 مشاهد واحتشد المئات خارج الأسوار للبحث عن تذكرة لحضور الحفل الذى أحياه أمير الغناء العربى هانى شاكر مساء أمس.

ومن على مسرح المحكى أكد النجم هانى شاكر أن الفن الأصيل هو الباقى والراسخ فى الوجدان رغم اختلاف الأزمنة والشرائح العمرية وبدا الحفل بتقديم التحية والشكر للفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ولدار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على التنظيم الرائع للمهرجان وإتاحة الفرصة لكبار الفنانين الذين يقدمون الابداع الهادف لشعب مصر العظيم ، وتالق امير الغناء العربي.

وأشعل مسرح المحكى بمجموعة من أشهر أغانيه التي تجسد مشوار فني طويل وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى بمجموعة من الأعمال الشهيرة التى تفاعل معها الحضور بالتصفيق وترديد الكلمات استهلها بـ أغلى اسم في الوجود وواصل ب كان منها امرك ، لو روحت بعيد ، ياريتني ، وعد مني ، نسيانك صعب ، مشتريكي ، متهدديش ، لو سمحتوا ، لسه بتسألي ، علي الضحكاية بالإضافة إلى مسا النور والهنا، واحلف بسماها .انا

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