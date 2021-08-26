تلاقي ناس متسخرين ليك.. حمو بيكا يوجه رسالة لـ جمهورة | شاهد

وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا ، رسالة لـ متابعيه من خلال نشرة تدوينة عبر حسابة بـ موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتب بيكا " مشوفتش حاجه بتعود عالإنسان بكل جميل قد تمني الخير للآخرين، تلاقي أبواب بتفتح في وشك و انت شايفها مقفوله بالضبة و المفتاح .

واضاف بيكا : تلاقي ناس متسخرين ليك مكنتش تتوقع وجودهم ، تلاقي تعويض في حاجات كتير في حياتك مكانتش تخطر على بالك ، بتعيش بقلب علطول سعيد و راضي ، مفهوش شر أو أذى لحد ، و بتلاقي دايمًا خير ربنا بيكتبهولك في كل خطوة .

ويذكر ان علق مطرب المهرجانات حمو بيكا على هجوم بعض الناس عليه بسبب كتاباته على صفحته الشخصية بفيس بوك.

طب وايه يعني عندي اخواتي وقرايبي بيقرولي وبيكتبولي اللي انا عايزه؟

ببساطه محدش فينا اتولد عارف كل حاجة!

كلنا كنا مغيبين عن كل حاجة وكلنا جهلة الدكتور جاهل عن المحاماة والمحامي جاهل عن المحاسبة والمحاسب جاهل عن المهندس

"الكمال لله وحده "- محدش كامل

وزي ما قولت انا منولتش شرف التعليم بس اتعلمت ازاي اشتغل واشيل مسؤولية اتعلمت".

وتابع " ازاي اشقي من صغري ومقولش لحد اديني زي ما انا اتعلمت حاجات كتير جداً في الحياة - انت يا متعلم هتفضل جاهل بيها فإن حد يكتبلي او يقرالي .. دي حاجة متخصش حد في الدنيا صباحكم فل وجمعه مباركة عليكم جميعاً".