عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تلاقي ناس متسخرين ليك.. حمو بيكا يوجه رسالة لـ جمهورة | شاهد

صدى البلد

وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا ، رسالة لـ متابعيه من خلال نشرة تدوينة عبر حسابة بـ موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”. 

 

وكتب بيكا " مشوفتش حاجه بتعود عالإنسان بكل جميل قد تمني الخير للآخرين، تلاقي أبواب بتفتح في وشك و انت شايفها مقفوله بالضبة و المفتاح  .

 

واضاف بيكا :  تلاقي ناس متسخرين ليك مكنتش تتوقع وجودهم ، تلاقي تعويض في حاجات كتير في حياتك مكانتش تخطر على بالك ، بتعيش بقلب علطول سعيد و راضي ، مفهوش شر أو أذى لحد ، و بتلاقي دايمًا خير ربنا بيكتبهولك في كل خطوة .

 

ويذكر ان علق مطرب المهرجانات حمو بيكا على هجوم بعض الناس عليه بسبب كتاباته على صفحته الشخصية بفيس بوك.

 

طب وايه يعني عندي  اخواتي وقرايبي بيقرولي وبيكتبولي اللي انا عايزه؟ 
ببساطه محدش فينا اتولد عارف كل حاجة! 
كلنا كنا مغيبين عن كل حاجة  وكلنا جهلة  الدكتور جاهل عن المحاماة  والمحامي جاهل عن المحاسبة  والمحاسب جاهل عن المهندس 
"الكمال لله وحده "- محدش كامل 
وزي ما قولت انا منولتش شرف التعليم بس اتعلمت ازاي اشتغل واشيل مسؤولية اتعلمت".

وتابع " ازاي اشقي من صغري ومقولش لحد اديني   زي ما انا اتعلمت حاجات كتير جداً في الحياة - انت يا متعلم هتفضل جاهل بيها فإن حد يكتبلي او يقرالي .. دي حاجة متخصش حد في الدنيا صباحكم فل وجمعه مباركة عليكم جميعاً".

حمو بيكا

ترشيحاتنا

خسارة هنا أحمد في تنس الطاولة فى بارالمبياد طوكيو 2020

بث مباشر قبل الموت.. آخر كلمات سيدة قبل غرقها في الفيضانات

بعد تدخل نواب التنسيقية.. إلغاء زيادة رسوم تصوير الدراما والسينما بالقاهرة.. ونائبة: تقديم التسهيلات ينشط السياحة

أسعار اليورو في البنوك اليوم الخميس 26-8-2021

الميكانيكي بيقولك.. 5 نصائح قبل شراء سيارة مستعملة توفر لك المال والجهد

بتعذب من غيرك.. رسالة مؤثرة من إيمى سمير غانم لـ والدتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية جراحية في سويسرا.. خاص

رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"

كارثة.. متحور دلتا يصيب من تلقوا لقاح فيروس كورونا

رد قوي من تامر أمين بعد احتفال شيكابالا: عيب أنت مش لاعيب صغير

تعرف علي رد فعل كارتيرون بعد مقابلة جنش في ملعب الدفاع الجوي

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

اعرف حقك.. حقيقة تحصيل 300 جنيه رسوم ركن السيارة أمام المنزل

السياحة: ننتظر قرار المملكة بعودة رحلات العمرة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

نوايا سيئة.. حقيقة تحويل سمية الخشاب إلى التحقيق بسبب أحمد سعد

توجهت إلى إيران.. تفاصيل اختطاف الطائرة الأوكرانية في أفغانستان.. فيديو

تحقيقات قضية طفل ذا فويس كيدز معاذ عيسى ..ثقب جمجمة جاره

مدبولي: الأقصر تترقب عددا من الافتتاحات الكبرى خلال الفترة المقبلة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ