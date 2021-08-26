الضرائب تؤكد اهتمام وزير المالية بالتعرف على آراء الشركات المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تلقى اهتماما كبيرا من وزير المالية، ومتابعة مستمرة لجميع الخطوات التي تتم لتحقيق انضمام الشركات إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار رضا عبد القادر إلى قيام وزير المالية بالتوجيه نحو ضرورة التعرف على آراء الشركات التى قامت بالانضمام للمنظومة، والتعرف على مقترحاتهم لتحسين أدائها، ومعرفة تجاربهم مع المنظومة، مما سيحقق المنفعة المشتركة لمصلحة الضرائب والشركات والاقتصاد ككل.

وقال إنه منذ أن صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وما استتبع ذلك من صدور قرارات الإلزام بالانضمام للمنظومة بمراحلها الثلاثة بالتطبيق على الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، والتى بدأت المرحلة الثالثة لها فى 15 مايو الماضى، فقد قامت المصلحة بالعديد من الإجراءات لتنفيذ هذه القرارات، حيث قامت بالتواصل مع الشركات التى شملتها هذه القرارات، وذلك من خلال التواصل المباشر مع الشركات، ومن خلال عقد العديد من ورش العمل سواء بالحضور الفعلى أو عبر تقنية الفيديوكونفرانس، والتى تم من خلالها شرح الإجراءات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، والإجابة عن جميع تساؤلات الشركات.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني

[email protected]

هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لجميع المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى

https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php

من جانبها، تقدمت "مجموعة شركات جهينة" بالشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على الجهد المبذول من جانبهم لمواكبة التغيرات، والتطورات العالمية لجعل الخدمات التى تقدمها مصلحة الضرائب المصرية أكثر سهولة ويسر على الممولين من خلال تطبيق نظام الميكنة، والتعامل إلكترونيًا على جميع الخدمات التى تقدمها المصلحة.

وقالت إن هذا مما لا شك فيه جعل الخدمات التى تقدمها مصلحة الضرائب المصرية أكثر سهولة ودقة، وأوفر فى الوقت والجهد، وذلك من خلال ميكنة الإقرارات الضريبية، ومؤخراً تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والذى يؤدى بلا شك إلى حصر المجتمع الضريبي، والعمل على تحصيل ضريبة من الاقتصاد غير الرسمي.

وأوضحت "مجموعة شركات جهينة" أن انضمامها لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حقق لها العديد من المزايا منها توفير الوقت والجهد، والتعامل مع أشخاص مسجلين ضريبيًا، وسهولة أكثر فى حفظ البيانات، وفى الفحص الضريبي، وكذلك فى إعداد الإقرارات الخاصة بالقيمة المضافة.

أما عن الصعوبات التى تواجه "مجموعة شركات جهينة"، أشارت المجموعة إلى أنها تتمثل في أن الشركة تقوم بالتعامل مع عدة جهات حكومية بمبالغ كبيرة وتواجه صعوبات فى الحصول على بيانات ضريبية لتلك الجهات، وكناحية اقتصادية يكون من الصعب عدم التعامل مع تلك الجهات.

وأعربت "مجموعة شركات جهينة" عن أملها فى أن يتم عمل نظام من خلال مصلحة الضرائب يجعل من السهل الحصول على البيانات الضريبية لتلك الجهات من خلال المصلحة، لافتًة إلى وجود صعوبات فى استيراد تحليل بفواتير البيع من على نظام الفاتورة الإلكترونية الخاص بالمأمورية، حيث يصعب عمليًا استيراد فواتير أكثر من 700 فاتورة باليوم، فى حين أن فواتير البيع اليومية الخاصة بالشركة تقدر 15 ألف فاتورة، وبالتالى صعوبة وعدم دقة فى حالة عمل مقارنة بين المبيعات كالمنظومة والمبيعات كالشركة.

وأعربت مجموعة شركات جهينة عن تمنياتها للقيادة السياسية الحكيمة ولوزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بدوام التقدم والازدهار.

وأشادت "الشركة الشرقية للدخان" بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة أنها على استعداد لتقديم كل الدعم والمساعدة لمصلحة الضرائب لتطبيق التحول الرقمي الذي يساعد الاقتصاد القومي.

وأضافت أنها ستبدأ في جمع قواعد البيانات الخاصة بشركاتها داخل مصر، وستقوم بإمداد مصلحة الضرائب بكل أرقام التسجيل الخاصة بالمتعهدين الذين يتعاملون معها، كما ستقوم الشركة بإمداد المصلحة ببطاقات الرقم القومي بالنسبة للأكشاك التى تتعامل معها، خاصة من ليس لديهم بطاقات ضريبية، مشيرة إلى أن تعاونها هذا مع مصلحة الضرائب المصرية يأتى إيمانًا من الشركة بأهمية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي.

وعن تجربتها فى الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، أوضحت شركة "ابن سينا فارما" أن منظومة الفاتورة الإلكترونية أكثر من رائعة وحققت العديد من المزايا منها حفظ الفواتير إلكترونيًا، بحيث تعد أرشيفا ومرجعا لفواتير الشركة، لافتة إلى أنها فى انتظار اكتمال تطبيق المنظومة على كل الشركات، مما سيساعد على تحقيق العدالة الضريبية، كما تتيح إمكانية الاطلاع على الفواتير ومصدرها ومستقبلها، قائلة: “كشركة أستطيع رؤية فاتورة المورد وكذلك العميل سيستطيع رؤية الفاتورة الخاصة به، وهذا سيكون أمرا جيدا جدًا”، مشيرة إلى أنه باكتمال المنظومة بانضمام جميع الشركات ستكون مشروعا ضخما وقويا.

وأشارت شركة "ابن سينا فارما" إلى أنها انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى شهر مايو الماضى، وقامت حتى الآن برفع حوالى 2 مليون و200 فاتورة على المنظومة.

وعن الدعم الفنى الذى قدمته مصلحة الضرائب المصرية للشركة بخصوص منظومة الفاتورة الإلكترونية، قالت شركة "ابن سينا فارما" إنها تلقت كامل الدعم من المصلحة، وقامت شركة “إيفينانس” بالتفاعل معنا والرد على أسئلتنا و استفساراتنا والرد السريع على الإيميلات المرسلة إليهم، وقدمت كل المساعدة، كما قامت بتذليل جميع العقبات التى واجهت الشركة ومنها منح الشركة كود موحد للتعامل به مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، حتى لا نتأخر فى الانضمام إلى المنظومة، وذلك نظرًا لتأخر شركة GS1 فى تكويد الأصناف لدينا، وأعربت الشركة عن تقديرها للمجهود الذى تبذله مصلحة الضرائب فى هذا الشأن.

من جانبها، أشادت "مجموعة شركات الدكتور حسام عمر" وتشمل 4 شركات “الشركة المتحدة للصيادلة، والشركة المتحدة للتجارة وتوزيع السلع الاستهلاكية، والشركة المتحدة للتوزيع ومستلزمات الصيدليات، وشركة الشرق الأوسط للكيماويات” بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والدعم الفنى الذى حصلت عليه من مصلحة الضرائب المصرية، لتيسير انضمام كل شركة من الشركات التابعة لها إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية كل فى المرحلة الإلزامية لانضمامها، لافتة إلى أنه كان هناك تواصل دائم من مركز الدعم الفنى بالمصلحة، وصل فى بعض الأيام إلى التواصل حتى الساعة الثانية عشرة ليلًا، لافتة إلى أن المصلحة قامت بتنظيم العديد من ورش العمل لتدريب العاملين بالمجموعة على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكان هناك تجاوب سريع من المصلحة فى الرد على جميع الإيميلات والاستفسارات.

وأوضحت "مجموعة شركات الدكتور حسام عمر" أنه “منذ انضمام الشركات التابعة لها إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تقوم الشركة المتحدة للصيادلة برفع 2 مليون ونصف فاتورة شهريًا، والشركة المتحدة للتجارة وتوزيع السلع الاستهلاكية تقوم برفع مليون فاتورة شهريًا على المنظومة، وتقوم الشركة المتحدة للتوزيع ومستلزمات الصيدليات برفع حوالى 100 ألف فاتورة شهريًا على المنظومة، كما تقوم شركة الشرق الأوسط للكيماويات برفع حوالى نصف مليون فاتورة شهريًا، وذلك دون أن تواجهنا أي صعوبات فى التعامل مع المنظومة”.

وعن الفوائد التى استفادت منها نتيجة انضمامها لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، قالت "مجموعة الدكتور حسام عمر" إن المنظومة ساعدتها فى التخلص من عبء أرشفة الفواتير الورقية، حيث أصبحت الفواتير جميعها إلكترونية، وكذلك ساعدت فى انتظام العمل، حيث يتم طباعة اليوميات شهريًا ورفعها على إقرار الضريبة على القيمة المضافة أوتوماتيكيًا، موضحة أن المجموعة قامت بإصدار تعليمات بمنع التعامل مع أى جهة غير منضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وعدم إصدار أى فاتورة إلا لجهة لديها رقم تسجيل ضريبى.

وتوجهت "مجموعة شركات الدكتور حسام عمر" برسالة إلى جميع شركائها في السوق المصرية للاستفادة من منظومة الفاتورة الإلكترونية بأسرع وقت ممكن، حيث إن ذلك يساهم فى نشر العدالة الضريبية في المجتمع المصري.

وقالت مجموعة شركات الدكتور حسام عمر: “نتوجه بالشكر للعاملين بمركز كبار الممولين على الجهد المبذول فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على الوجه الأمثل”.

في السياق ذاته، قالت "شركة الأمير للتوكيلات التجارية والصناعات المتطورة"، إنها قامت بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى ١٥ مايو الماضى، وأضافت: “تلقينا كامل الدعم الفنى والمساعدة من مصلحة الضرائب المصرية لمساعدتنا فى الانضمام للمنظومة”، لافتة إلى أنه مع اكتمال تطبيق المنظومة على جميع الشركات العاملة فى السوق المصرية سيتم تحقيق ضبط كامل للسوق، وسيتم القضاء على الكثير من المساؤى بالسوق.

وأشارت "شركة الأمير للتوكيلات التجارية والصناعات المتطورة" إلى أن “تفاوت توقيتات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على الشركات كان له تأثير سلبى علينا كشركة، حيث إن لدينا أكثر من ٧٠ ألف عميل، ولكن بعض هؤلاء العملاء قد يفضل التعامل مع شركات منافسة أخرى لم يحن دورها للانضمام بعد إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، مما شكل عبئا كبيرا علينا كشركة من حيث خسارة هؤلاء العملاء”، لافتة إلى تفهمها كشركة لهذه الظروف ولقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالتطبيق التدريجى للمنظومة على جميع الشركات.

وأشادت "شركة الأمير للتوكيلات التجارية والصناعات المتطورة" بتوجه الدولة ممثلة فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية إلى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى من شأنها المساهمة في تحقيق الحصيلة الضريبية ضبط السوق المصرى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية.

وعن تجربتها فى الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أوضحت شركة "مزايا للعطور والهدايا" أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ممتازة، ومن المنتظر أنه عند اكتمال المنظومة ستقوم بتسهيل إعداد الإقرار الضريبى شهريًا، مشيرة إلى أنه حاليًا فى حالة عدم قبول فاتورة على المنظومة أو عدم رفعها عليها تقوم الشركة بوضعها فى إقرارها، وذلك لتأمين نفسها حسابيًا وضريبيًا.

وقالت شركة "مزايا للعطور والهدايا" إنه كان لدينا صعوبات فى البداية فى الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، ولكن وجدنا تعاونا ودعما من مركز الدعم الفنى بمركز كبار الممولين بالمصلحة، مشيدة بجهود المصلحة فى تقديم الدعم الفنى والرد على الاستفسارات.