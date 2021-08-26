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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع سير العمل في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بتي سويف انتظام سير العمل في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف،والتي تنفذها  مديرية الطب البيطري ،ضمن خطة الهيئة  العامة للخدمات البيطرية، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

 

جاء ذلك  خلال مناقشته لتقرير مديرية الطب البيطري، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم تحصينه قد وصل إلى  86ألف و783 رأساً، بواقع: 76ألف و933من الأبقار و8871 من الجاموس،979 من الأغنام والماعز، فيما تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

 

وأكد المحافظ على أهمية  تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

 

وشدد على أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم كافة مكوناته، وأن تتركز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار في هذا القطاع.

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