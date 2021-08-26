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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بمحافظة الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقى شخصين مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار بمحافظة الفيوم وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان الواقعة بمرافقة المعدات والحماية المدنية استطاعوا إخراج الجثتين من داخل الحفرة و نقلهم إلي مشرحة مستشفى أبشواي المركزية تحت تصرف النيابة


كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقي إخطاراً بانهيار حفرة داخل منزل بقرية الخلطة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

 

تم فرض حراسة على المكان لحين وصول لجنة متابعة من مديرية الآثار بمحافظة تضم مفتشين واخصائين للمعاينة الموقع ومعرفة وجود آثار من عدمه.

 

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بتسليم الجثامين إلى ذويهم لدفنهم بمقابر العائلة.

 

كما طالبت النيابة بإرسال لجنة من هيئة الآثار وعمل تقرير مفصل بالواقعة وطالبت النيابة من الأجهزة الأمنية بالبحث عن جميع الأطراف المشتركين في الحفر والقبض عليهم وعرضهم للتحقيق 

 

 

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