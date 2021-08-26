طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان: تطوير معمل التحكم الآلي مشروع طلابي جديد

ناقش طلاب البكالوريوس قسم تكنولوجيا السيارات والجرارات في كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، مشاريع التخرج للعام الجامعي 2020/ 2021، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، ومتابعة الدكتور الدكتور حسام يوسف حجازى واشراف الدكتور حلمي السيد عواد،.



ومن بين مشروعات التخرج، نوقش مشروع تطوير معمل التحكم الآلى Classic control & PLC & PID Controller ، ويهدف المشروع الى الاهتمام بالجانب العملي وتدريب الطالب على لوحات الكنترول واضافة كل ما هو جديد في عالم الكنترول وجعل لوحات المعمل أكثر واقعية وقرب من اللوحات التى تتواجد في سوق العمل، تنمية مهارات الطالب في جانب البرمجة ومواكبة التطور التكنولوجي باستخدام برامج ال plc المختلفة ، المقارنة بين دوائر الكلاسيك كنترول ودوائر ال plc ، تنمية مهارات الطالب فى استخدام اجهزة القياس ( السيلسكوب ) لمقارنة اشارة الدخل والخرج كذلك استخدام (جهاز الافوميتر ) فى حالة حدوث عطل لاكتاشفه بسهولة .

وصرح فريق مشروع تطوير معمل التحكم الآلى عبر تصريحات لـ "صدي البلد" تطور الصناعة فرض استخدام تقنیات جدیدة للتحكم وصاحب ھذا التطور بعض المشاكل التى فرضت حلولا مبتكرة وكان احد ھذه الحلول ھو استخدام التحكم الالى فى العملیة الصناعیة .



و أوضحوا أن احد طرق التحكم الالى التى مازالت تستخدم حتى الآن ما یطلق علیة اسم الكلاسیك كنترول

"classical control " .

وقد تطور الكلاسيك كنترول الى plc) ) PLC هي اختصار PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER ومعنى ذلك المتحكم المنطقي المبرمج ، وهو جهاز تم تطويره تعويضا عن التحكم الكهربائي التقليدي الذي يستخدم التايمرات والريلهات والكنتاكتورات والكاونترات وغيرها وكل ذلك من أجل التحكم في الآلات والماكينات الصناعية , على سبيل المثال ماكينا التعبئة والتغليف في المصانع .



*اما الجزء الثالث والاخير فى معمل التحكم وهو PID Controller :

هو حلقة تحكم شامل بتغذية رجعية شائع الاستخدام في نظم التحكم الصناعية. PID هي اختصار Proportional + Integral + Derivative أي تناسبي + تكاملي + تفاضلي وهي المسؤولة عن تصحيح الخطأ الناتج عن الفرق بين القيمة المطلو والقيمة المقاس.



القيمة التناسبية :تبين رد فعل الخطأ الحالى ، القيمة التكاملية: تتناسب مع استمرارية وجود الخطأ مع الزمن ، القيمة التفاضلية :تتناسب مع معدل التغير في الخطأ .

ويتكون فريق عمل مشروع تطوير معمل التحكم الآلى من الطلاب: شعبان سعد ابو الفتوح علي - حمدى راضى ميزار - محمد مجدى احمد عبد الحميد - محمد عبد الرحيم جمعه محمد - سعد محمود محمد عبد الخالق - محمد عصام حمدي ،محمد رفعت عثمان -محمد عيد عبد المعطي - محمد احمد حمدي - محمود سعيد محمود - ايه ناجح - اميره حلمي - ايمان عبداللطيف - اميرة نبيل .

عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان مشاريع تخرج الطلاب مميزة وتساهم في حل المشكلات المجتمعية

أوضح الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية أن المشروعات الطلابية المميزة تساهم في حل المشكلات المجتمعية وخدمة الطلاب في مجال عملهم المستقبلي ، وتعطي لهم حافز قوي علي الاستمرار في التقدم والازدهار والنهوض بمجتمعهم.

كما أثنى الدكتور لطفي ، على مشاريع التخرج المقدمة من الطلاب، قائلا إن الطلاب قدموا العديد من المشاريع فى المجال الطبي المميزة التى كانت تدعو إلى الفخر والاعتزاز، بالاضافة الى افكار مشاريعهم الاخرى التى قدموها التى تساهم فى حل مشكلات مجتمعنا .