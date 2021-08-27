المدير التنفيذي لـ أستون مارتن: طراز جديد لـ DBX بمحرك مرسيدس AMG

أجرى توبياس مورس المدير التنفيذي لـ أستون مارتن، مقابلة مع Motor Trend أكد فيها أن نسخة جديدة من طراز DBX ستظهر لأول مرة هذا العام قبل وصول الإصدار عالي الأداء في عام 2022.

ومن المتوقع أن يستخدم طراز DBX الجديد نفس محرك مرسيدس AMG الـ V6 بسعة 3.0 لتر، وبطارية بقوة 48 فولت.

عندما أصبح توبياس مورس الرئيس التنفيذي لشركة أستون مارتن في أغسطس الماضي بعد فترة كبيرة من ترأسه مرسيدس AMG، أصبح التغيير الجذري في سياسات الشركة أمرًا حتميًا، مثل خفض المخزون غير المباع، وتبسيط عملية الإنتاج مع إدخال تغييرات هيكلية على استراتيجية النموذج المستقبلي للشركة الإنجليزية.

بدأت أستون بالفعل في تطوير سيارتين جديدتين تمامًا بمحرك جديد، وهما طراز Valhalla وطراز Vanquish، بمحرك V-6 التربو الهجين بسعة 3.0، وكان من المقرر أن تقوم الشركة بهندسته بنفسها، إلا أن الفكرة ألغيت ولم تنفذ على أرض الواقع.

وأكد "مورس" أن كلًا من Valhalla و Vanquish سيستخدمان نفس محركات V-8 من مرسيدس AMG ، وهو محرك بمواصفات مختلفة لم يعتدها العميل الذي يستخدم حاليًا سيارات الـ Vantage و DB11 و DBX.

قائلًا : "سنقوم بتصنيع محرك مُصمم خصيصًا لـ Valhalla من نفس أدوات وخامات محرك V-8 الشهير لـ AMG ، وسيحصل Vanquish على محرك آخر، سنكون قادرين على إجراء تغييرات جوهرية، أكثر بكثير من أي حقبة زمنية مضت، لا يمكنك أن تأخذ محرك الـ V8 الخاص بمرسيدس Black Series على سبيل المثال وتضعه في سيارة تحتاج محرك متوسط، تحتاج لمحرك متوسط الأداء، أنت بحاجة إلى الموائمة والتغيير وهو ما سنفعله بأنفسنا ".