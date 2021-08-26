«الأزهر عائلتكم».. يوم ترفيهي لاكتشاف مواهب الطلاب الأيتام بمعرض الإسكندرية

نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، اليوم الخميس، يومًا ترفيهيًّا وتثقيفيًّا بعنوان «الأزهر عائلتكم» لأطفال وطلاب الأزهر بدور الرعاية الاجتماعية، وذلك بعقد فعاليات وأنشطة للطلاب بالمعرض لإطلاعهم على أنشطة الجناح وإكسابهم مهارات التواصل المجتمعي واكتشاف مواهبهم وقدراتهم.

وتفقد الطلاب الأيتام أركان جناح الأزهر واطلعوا وشاركوا في أنشطة متعددة مثل الخط والرسم والتربية الفنية، وأظهر بعضهم مواهب وقدرات متميزة، ما دفع القائمين على الجناح إلى دعوة الطلاب الذين يمتلكون مهارات متميزة إلى المشاركة في المسابقات والفعاليات والمعارض التي يقيمها الأزهر لتلاوة وحفظ القرآن والخطابة والفن والإبداع.

وشارك الطلاب وخصوصًا الأطفال صغار السن منهم في ورش العمل الفنية المختلفة كالرسم الزيتي وتلوين اللوحات وقوالب الجبس وتشكيل الورق والفوم الملون وطباعة الرسومات التي يرسمها المشاركون في المعرض على الملابس الخارجية العلوية مع إهدائها لطلاب الأزهر في دور الرعاية الاجتماعية.

وشارك الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، في هذا اليوم، وقال إن قطاع المعاهد حريص على رعاية الطلاب الأيتام والاهتمام بتنشئتهم ودمجهم مجتمعيًّا وإكسابهم مهارات التواصل ودعم إمكاناتهم ومهارات وتحفيزهم على اكتساب المعرفة من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات المفيدة، مؤكدًا أن القطاع سيرعى الطلاب الذين أظهروا مهارات عالية اليوم في الأنشطة الفنية المختلفة.

وفي ختام اليوم والزيارة، حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية بجناح الأزهر والتعبير عن حبهم الشديد للأزهر الذي يرعاهم منذ صغرهم ويهتم به وبتعليمهم وحياتهم، وأكد بعضهم أنهم تعلموا الرسم من خلال مشاركتهم في معارض الكتاب السابقة بجناح الأزهر، وأتقن بعضهم الرسم التشكيلي بفضل تعلمهم له في جناح الأزهر خلال المشاركات الأربع السابقة للأزهر بمعرض الإسكندرية.