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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيرسي تاو.. الأهلي يكشر عن أنيابه بـ 4 صفقات من العيار الثقيل

صفقات الاهلي
صفقات الاهلي

يبدو أن النادي الأهلي ، بدأ مبكراً  التحضير لحصد المزيد من البطولات المحلية والقارية ، من خلال إبرام عدد من الصفقات السوبر التي تدعم المراكز التي عاني منها الفريق خلال الفترة الماضية .

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وركزت صفقات النادي الأهلي الجديدة علي تدعيم صفوف الفريق بالعناصر التي تتسم بالخبرة ، والتي عاني الفريق منها خلال الفترات السابقة ، بالإضافة الي تدعيم المراكز ببدلاء للتغلب علي الإصابات المفاجاة .

 

وأستمرت إدارة النادي الأهلي ، خلال الفترة السابقى علي العمل في صمن من أجل إنهاء الصفقات ، دون ضجيج ، خشية إفساد الصفقات المستهدفة من الفرق المنافسة .

 

ونستعرض في  التقرير التالي الصفقات الـ 4 التي استطاع النادي الأهلي إنهائها بشكل كامل 

كريم فؤاد في الأهلي 5 سنوات 

كريم فؤاد

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع  كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات.

وقال توفيق، إن اللاعب وقع رسميًا وتم إنهاء الأمور الإدارية والمالية مع ناديه.. وسوف ينضم اللاعب كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان رفض مسئولو النادى الأهلى فكرة التراجع عن صفقة كريم فؤاد والذى أنهى النادى الأهلى التعاقد معه ، بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.

وأصر مسؤولو القلعة الحمراء على استكمال صفقة اللاعب كريم فؤاد حيث يثق الجميع داخل النادى فى قدرات اللاعب الفنية ويرون أنه سيكون أحد أفضل اللاعبين الفترة المقبلة فى الأهلى حينما يحصل على فرصة وينسجم داخل الفريق.


لويس ميكيسوني

وكشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا  التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة.

وأكد توفيق أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويعد ميكيسوني  لاعب موهوب ويتمتع بمهارات عالية لدرجة تلقيبه بساحر موزبيق.

ونشر امير توفيق صور أثناء توقيع اللاعب وكتب " لويس ميكيسونى فى النادي  الأهلى 

 حسام حسن  في الأهلي 

كما علن الإعلامى أحمد شوبير انضمام  حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية .
 


وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” قائلا : “ الصفقة الرابعة حسام حسن مهاجم سموحة في الأهلي” .
 


بيرسي تاو في الأهلي 


انتهى بيرسي تاو صفقة النادي الأهلي المنتظرة من فيديو تقديمه بشكل رسمي، بعد تسريب فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يُلاعب الكرة داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة مرتديا الطاقم الرسمي لفريق الكرة بالقلعة الحمراء.

وتداول السوشيال ميديا مقطع فيديو قصير للاعب الأهلي الجديد، وهو يتلاعب بالكرة في ملعب التتش، وبعض الكاميرات تصوره وهو بقميص النادي الأهلي، في إشارة إلى أن الصفقة سيعلن عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة أن اللاعب تواجد في القاهرة منذ ساعات؛ من أجل توقيع العقود بشكل رسمي.

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ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن صفقاته الثلاث، ميكيسوني، لاعب سيميا التنزاني، وكريم فؤاد، جناح النجوم، وبيرسي تاو، مهاجم برايتون الإنجليزي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

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الأهلى لويس ميكيسوني بيرسي تاو حسام حسن كريم فؤاد

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