خاص |حقيقة رحيل بيرسي تاو عن برايتون وانضمامه لـ الأهلي

حقيقة إنتقال بيرسي تاو للأهلي

كشف بول كاميلين، المتحدث الإعلامي لنادي برايتون أند هاف ألبيون الإنجليزي، حقيقة رحيل بيرسي تاو الجنوب إفريقي عن الفريق، للانضمام للنادي الأهلي.

وكان هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، قد أكد بأنهم تواصلوا مع برايتون لطلب انضمام بيرسي تاو لمعسكر “ البافانا بافانا" لكنهم أخبروهم بأنه لم يعد لاعبًا لديهم في الفريق."

بيرسي تاو

بيرسي تاو لا يزال لاعبًا لفريق برايتون

وقال كاميلين في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" بيرسي تاو لا يزال لاعبًا لفريق برايتون حتى اللحظة، ليس حقيقيًا ما قاله مدرب جنوب إفريقيا."

بيرسي تاو

وأضاف:" لا نعلق على أخبار خاصة بسوق الانتقالات، لكن بيرسي مازال لاعبًا لصفوفنا ولم ينضم للأهلي حتى الآن."

بيرسي تاو

وعن استبعاده من قائمة الفريق في المباريات الماضية، علق قائلًا:" هو قرار المدرب ولا دخل لنا بذلك."

وكانت تقارير صحفية قد أكدت بأن بيرسي تاو سيصل القاهرة اليوم، من أجل الانضمام للنادي الأهلي.

وأستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي منح لاعبية راحة سلبية لمدة خمسة أيام ،عقب مواجهة اسوان المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري، واخطر بيتسو موسيماني المدير الفني لاعبيه بأن هانك أجازة لمدة 5 أيام بعد إنتهاء المسابقة، ليستطيع الفريق إلتقاط الأنفاس بعد فترة طويلة من الضغوط الرهيبة من توالي المباريات.

وحصل موسيماني علي أذن من محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالأشراف علي قطاع الكرة بالسفر إلي بلاده جنوب أفريقيا وقضاء الأجازة هناك لزيادة باقي أفراد أسرته علي أن يعود للقاهرة 2 سبتمبر لقيادة تدريبات الفريق الأحمر استعداداً لمسابقة كأس مصر والسوبر المحلي والسوبر الأفريقي.

وسينتظم مع عودة الفريق الأحمر للتدريبات كل من عمار حمدي وأحمد عبدالقادر بعد قطع إعارتهم مع الإتحاد السكندري وسموحه علي الترتيب ، بجانب كريم فؤاد الذي تم ضمه رسمياً من انبي .

فيما سوف ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي كل من بيرسي تاو ولويس ميكسيوني يوم 7 سبتمبر المقبل بعد انتهاء إجراءات انضمامهم من برايتون الإنجليزي وسيمبا التنزاني علي الترتيب ، وسوف يعلن الأهلي رسمياً عن الصفقات الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة .