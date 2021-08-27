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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مد باب التقديم للدراسات العليا بتربية عين شمس حتي هذا الموعد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية التربية جامعة عين شمس عن مد باب التقديم للدراسات العليا بكلية التربية (دبلومات -ماجستير -دكتوراه )من يوم الأربعاء الموافق ١سبتمبرحتي  الأربعاء الموافق  ١٥سبتمر٢٠٢١.


ويمكن للطلاب معرفة كافة التفاصيل من خلاب هذا اللينك :
http://edu.asu.edu.eg/index.php/2021/08/26/post-367/

فتح باب التحويلات الى كليات جامعة عين شمس

 أعلن قطاع شؤون التعليم والطلاب بـ جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب عن فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2021/2022م ، لمدة شهر اعتبارًا من 26 أغسطس وحتى 30 سبتمبر، من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة عين شمس .

و توفر بوابة الجامعة الإلكترونية للخدمات الطلابية والتي تم إطلاقها بالتزامن مع التحول الرقمي في الخدمات التعليمية، خدمات إدارية وتعليمية لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية وتتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والطلاب.

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ومن خلال هذه الخدمة، يمكن لطلاب البكالوريوس والليسانس التحويل من جامعة أخرى لجامعة عين شمس إلكترونيًا بسهولة، من خلال خطوات تسجيل الطلاب في خدمة التحويلات المركزية التي تتضمن دخول الطالب على موقع البوابة الإلكترونية والتسجيل باستخدام الرقم القومي وبياناته الشخصية، واختيار نوع التحويل الخاص به، ثم ملء استمارة التقديم الخاصة بالخدمة ورفع المستندات المطلوبة، كما يمكن للطلاب المتابعة من خلال الصفحة باستمرار.

و علي الطلاب الراغبين في التحويل الحصول على بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، بشرط توافر شروط التحويل وفقا للشروط المعتمدة والمعلنة على البوابة ، وبالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها ، فإن تحويلهم لبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة يتم عن طريق بوابة الجامعة الالكترونية .  

وتتم التحويلات في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات وفي ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات المعتمدة من مجلس الجامعة ويفرض على الطالب المواد التي لم يسبق له دراستها بجامعة عين شمس طبقا للوائح الكليات ، والأولوية في التحويل تكون للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، ومن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة عين شمس ممن مر على مدة بطاقته ستة أشهر على الأقل.

كما تلتزم الجامعة بتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن آليات قبول الطلاب المكفوفين وذوي القدرات الخاصة والمفصولين.... لمزيد من المعلومات :

[email protected]

01007256044 (لاستفسارات ذوي القدرات الخاصة)

01221310207 - 01553160740

‏QR  الخاص بموقع التحويلات الالكتروني

‏QR الخاص بشروط التحويلات وبرامج الجامعة

باب التقديم للدراسات العليا جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني نائب رئيس الجامعة طلاب البكالوريوس والليسانس

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