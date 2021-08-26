أمطار غزيرة على المصلين في المسجد الحرام .. صور

هطول أمطار غزيرة في المسجد الحرام.. شهد الحرم المكي، منذ قليل، هطول أمطار غزيرة، اليوم الخميس، حيث دعت هيئة الدفاع المدني، المقيمين في مكة المكرمة بأخذ الحيطة والحذر نظرًا للأمطار الغزيرة على منطقة مكة المكرمة والمسجد الحرام.

ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شؤون الحرمين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صوراً من كثافة الأمطار على ساحات المسجد الحرام.

الشؤون الإسلامية تتصدر قياس تفاعل الأجهزة الحكومية

كان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد تلقى صباح اليوم برقية تهنئة وشكر من وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، على التفاعل المميز والنجاح الكبير الذي حققته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع البرنامج الإعلامي الموحد (GRID) طوال الأشهر الستة الأولى من عام 2021م، منوهاً بتصدر الإسلامية بنسبة 100%، في تقرير قياس تفاعل الأجهزة الحكومية.

و أكد الدكتور عصام بن سعيد على أهمية امتداد العمل الإعلامي التشاركي بين الأجهزة الحكومية في البرنامج الإعلامي الموحد(GRID) ؛ والذي يعتبر إحدى مبادرات مركز التواصل الحكومي في وزارة الاعلام، حيث يجمع ممثلي إدارات الاعلام والاتصال في الأجهزة الحكومية، بهدف العمل على رفع كفاءة الأداء الإعلامي لتلك الأجهزة، وتوحيد رسالتها الإعلامية، مما يساهم في تقديم خدمات إعلامية لإبراز الجهود، وذلك من خلال أنسنة أعمالها إعلامياً، وعكس قصص نجاحها.

وبين الدكتور بن سعيد أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أبدت تفاعلاً نشطاً مع البرنامج الإعلامي الموحد (GRID)، وحافظت طوال الأشهر الستة الأولى من عام 2021م، على مشاركة أنشطتها الإعلامية مع البرنامج بشكل مستمر، والذي على أساسه تصدر بنسبة 100%، في تقرير قياس تفاعل الأجهزة الحكومية مع البرنامج، الذي أُصدر للنصف الأول من عام 2021م.

وأختتم وزير الإعلام بالنيابة برقيته بتقديم التهنئة لوزير الشؤون الإسلامية على الجهود الكبيرة التي قدمتها الوزارة إعلامياً لتحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤملاً استمرار العمل مع وزارة الإعلام بهذه الروح المتألقة، لتلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد حققت نجاحات متواصلة في العمل الإعلامي الموحد مع مركز التواصل الحكومي في مناسبات سابقة وتشهد نقلة نوعية في إبراز رسالتها عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بجهود ذاتية وبدعم ومتابعة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في ضوء رسالتها وأهدافها العامة.