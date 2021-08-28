العالم يأتي للمطرية قريبًا.. التفاصيل الكاملة لتطوير شجرة مريم في 15 معلومة

تعمل محافظة القاهرة على مشروع تطوير منطقة شجرة مريم بحي المطرية في إطار مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمصر.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لمشروع تطوير شجرة مريم وذلك ضمن خطتها لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وفي هذا التقرير يرصد "صدى البلد أبرز المعلومات عن تطوير منطقة شجرة مريم :