العالم يأتي للمطرية قريبًا.. التفاصيل الكاملة لتطوير شجرة مريم في 15 معلومة

تعمل محافظة القاهرة على مشروع تطوير منطقة شجرة مريم بحي المطرية في إطار مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمصر.
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لمشروع تطوير شجرة مريم وذلك ضمن خطتها لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وفي هذا التقرير يرصد "صدى البلد أبرز المعلومات عن تطوير منطقة شجرة مريم :
- المشروع يتضمن ترميم الشجرة بشكل أساسي
- عمل أسوار حديثة حول المنطقة لحمايتها
- تشغيل شلالات المياه بالكامل والموجودة عند فوهة البئر المجاور للشجرة كمنظر جمالى
- تجهيز منطقة الكافيتريات
- رفع كفاءة الحديقة العامة و تجهيز مركز للزوار
- قاعتى عرض دائم بالمنطقة لتعريف الزائرين بتاريخ رحلة العائلة المقدسة في مصر
- شرح تاريخ شجرة مريم من خلال عرض أفلام تسجيلية ووثائقية في قاعتي العرض
- طلاء وتجميل العقارات المجاورة لمنطقة شجرة مريم لتليق بصورة مصر
- تطوير هذه النقطة الهامة من المسار لتعكس الطابع البصرى الموحد للمسار
- افتتاحها قريبا واستقبال الزائرين من مختلف دول العالم
- سوف يكون نقطة جاذبة للسائحين
- تطوير المشروع يشمل الصيانة ورفع كفاءة الموقع لاستقبال الزائرين
- تركيب وحدات الإضاءة والبطاقات التعريفية للأيقونات الموجودة بالساحة الخارجية للمنطقة
- بطاقات تعريفية للقطع الأثرية القبطية التي ستعرض بقاعة العرض المتحفي بالمنطقة
- تنفيذ أعمال جمالية ورصف لكى تكون الطرق المحيطة بالمنطقة على استعداد لاستقبال الأتوبيسات السياحية