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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سماع دوي انفجار جديد في العاصمة الأفغانية كابول

كابول
كابول

أفادت وسائل إعلام عالمية، مساء اليوم الخميس، عن سماع  دوي انفجارات جديدة في محيط العاصمة كابول.
 

ووفقا لقناة روسيا اليوم، وفي وقت سابق، شهد محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول تفجيرين خلفا العديد من القتلى والجرحى بينهم أمريكيون.

 

وأكد المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، أن انفجارا وقع أمام بوابة أبي البوابة الرئيسية للمطار.

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ودانت حركة طالبان  بشدة التفجيرين الذين وقعا اليوم في محيط مطار كابول وخلفا أكثر من 40 قتيلا، معتبرة أن سبب الهجوم هو وجود قوات أجنبية في المطار.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد عبر "تويتر": "تدين الإمارة الإسلامية في أفغانستان بشدة التفجيرين الذين وقعا في محيط مطار كابل، حيث تتحمل قوات الولايات المتحدة المسؤولية عن الأمن".

 

وأضاف مجاهد: "نولي أهمية كبيرة لأمن وحماية شعبنا، وكل المتورطين في هذه الجريمة سيتم العثور عليهم ومعاقبتهم بشدة".

وشهد محيط مطار كابول تفجيرين استهدفا حشودا من الأفغانيين كانوا يسعون لمغادرة بلادهم، حيث سقط أكثر من 40 قتيلا و100 جريح، ونقل موقع "بوليتيكو" عن مسؤول أمريكي وشخص مطلع آخر قولهما أن تنظيم "داعش" يقف وراء الهجوم.

وأكد مصدر مطلع على تقارير للكونجرس لـ"رويترز" أن مسؤولين أمريكيين يعتبرون أن "جماعة خراسان" الفرع المحلي لتنظيم "داعش"، قد تكون وراء التفجير.

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