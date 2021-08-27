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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. افتتاح مسجد النور بعزبة يونس في كفر الشيخ

مسجد النور
مسجد النور

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد النور بعزبة يونس التابعة لحي جنوب مدينة كفر الشيخ.

 

ويحضر الافتتاح، النائب أشرف عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، نائباً عن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من قيادات المحافظة.

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وأقيم المسجد بكامله بالجهود الذاتية للأهالي على مساحة 750 متراً مربعاً، بتكلفه أكثر من 5 ملايين جنيه، ويضم مسجد النور بعزبة يونس 4 طوابق ومئذنة شاهقة بارتفاع 70متراً، ويضم الطابق الأرضي منه مصلى صغيراً للرجال وآخراً للسيدات و20 دورة مياه للرجال و5 للسيدات و20 مكاناً للوضوء وداراً لتحفيظ القرآن الكريم.

وكان الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، وافق على طلب النائب أشرف عبدالونيس عضو مجلس الشيوخ، بفرش مسجد النور والمجمع الإسلامي بعزبه يونس، والواقع على مساحة 1270 متراً مربعاً.

كفر الشيخ مسجد النور مدينة كفر الشيخ عزبة يونس وزير الاوقاف

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