استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 27-8- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 4.5 جنيه للكيلو

البصل بـ 3 جنيهات للكيلو

البطاطس 6.5 جنيه للكيلو

الخيار 6 جنيهات

الملوخية 3 جنيهات

الفلفل الرومي 4 جنيهات للكيلو

الباذنجان بـ 3.5 جنيه للكيلو

الكوسة 6 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

العنب 9 جنيهات

التفاح 18 جنيها

البرتقال 5 جنيهات

الكنتلوب 6 جنيهات



وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

اقرأ ايضًا:

سعر الذهب يتراجع اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة - 27 أغسطس 2021 - في محلات الصاغة في مصر، بنحو 3 جنيهات على مستوى جميع الأعيرة، وفقًا لآخر تحديث للمواقع المتخصصة.

أسعار الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى 897 جنيه، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 785 جنيها.

سعر جرام الذهب

ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 672 جنيها اليوم، وسعر الجرام من عيار 14 نحو 522 جنيها.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 28114 جنيه كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,328 جنيه أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 904,000 جنيه.

أسعار الذهب عالميا

وقال عادل راضي رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة إنه في شهر أغسطس ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.4 % بسبب الدعم الذي حدث من المركز العالمي لتجارة الذهب والذي يحدد نسبة الانخفاضات لعدم انهيار أسعار الذهب بالأسواق العالمية، موضحا أن أعلى خط تم وضعه هو 11797 دولار للوقية.

وأضاف عادل راضي أن سعر الذهب الحالي هو السعر العادل، موضحا أن تجارة الذهب تنتظر قرار البنك الفيدرالي الدولي ليحدد سعر الذهب الحقيقي موضحا أن تأثر الذهب بالتضخم الذي حدث في أمريكا بالإضافة إلي انخفاض او ارتفاع أسعار النفط يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.