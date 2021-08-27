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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية وإزالة التعديات بـ الشرقية

صدى البلد

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعه تراخيصها والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها

 

أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق مستمرة في شن حملاتها المفاجئة علي مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلاً عن مخالفة الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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وأشار محافظ الشرقية إلى أنه في هذا الإطار، تمكنت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر من غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بالمدينه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم عليها.

وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن باستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء بدون ترخيص داخل نطاق المحافظة وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

الشرقية تحرير مخالفة كورونا الإجراءات الاحترازية ارتداء الكمامة

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