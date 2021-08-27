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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

1.5مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 242 شابا بـ دمياط

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تعيين 242 شاباً بمحافظة دمياط، منهم شبان من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 698 شاباً، كما تم استخراج 232 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 17 فرصة عمل.  

وقال سعفان، إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 200 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 112 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضراً، وبحث 6 شكاوى، وتم عقد ندوة توعية و 2 خدمات عمالية، بشركة غاز دمياط، شركة الحمد للمقاولات، ومصانع عيسى بفارسكور.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروش مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية  خلال شهر يوليو  الماضي  بالتفتيش على 155 منشأة ، وإعادة التفتيش على 156 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 61 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 26 مذكرة غلق إداري ، وعمل 5  ندوات توعية ،  فضلاً عن تلقى 30 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 10 شكاوى منهم ، و شكوى منها مستوفاة ، و 22 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة  .

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً و إجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف منحة عيد الفطر والأضحى المبارك بإجمالي مليون و547 ألف جنيه لـ 1547 عاملاً مسجلا ً بالمديرية ، فضلاً عن صرف منحة مولود جديد لعامل .

وفى مجال التدريب المهنى ، قامت المديرية بتنفيذ  دورة تدريبية على مهنة ( التفصيل والحياكة ) استفاد منها 10 متدربات ، بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة ، وتم تنفيذ دورة تدريبية أخرى على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية ابو عياد مركز كفر سعد .

وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 207 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي. 

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محمد سعفان وزير القوى العاملة دمياط تعيين 242 شابا كعب العمل مكاتب التشغيل شهادة قياس مستوى المهارة رخصة مزاولة المهنة العمالة غير المنتظمة

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