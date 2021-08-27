إصابة 4 أفراد في انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية

أصيب 4 أفراد بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية الساحلي .
تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح الساحلي امام قرية الجفيرة.
استقبلت مستشفى الضبعة المركزي 4 مصابين وهم :
سيمون ملاك كمال ١٧ سنه الجيزة .. كدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واشتباهBc
مارك ملاك كمال ٤ سنوات الجيزة.. كدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس
مهرائيل ملاك كمال١٣ سنه الجيزة : كدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين والبطن والظهر والكتف الأيسر
سمية سعيد سامى ٤٠ سنه الجيزة كدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين والرقبة والظهر والبطن والصدر واشتباه Bc واشتباه كسر باليد اليسرى.
جاري عمل الفحوصات والأشعة للحالات المصابة.