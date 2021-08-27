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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

قافلة طبية لـ صحة قنا توقع الكشف على 908 مواطنين بـ نقادة

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية البحري قامولا التابعة لمركز نقاده ، تمكنت خلالها من توقيع الكشف الطبي المجاني على 908 مواطنين.


و قال الدكتور راجي تاواضروس ، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، تضمنت القافلة عدد من التخصصات الطبية المتنوعة" باطنه ، جراحة، نساء ، أطفال، جلدية، تنظيم أسرة " إلى جانب معمل للتحاليل الطبية ، وأجهزة الأشعة المتنقلة ، و صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية و تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة .

 

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وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن القافلة شهدت إقبال كبير من أهالي القرية ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي 380 حالة في اليوم الأول، و528 حالة  في اليوم الثاني ، و تحويل 8 حالات على مدى اليومين لمستشفيات وزارة الصحة بقنا ، كما تم توقيع الكشف الطبي على  إجمالي 267 حالة باطنه ، و 73 حالة جراحة ، و 216 حالة أطفال ، و 56 حالة نساء ، و 232 حالة جلدية، و  64 تنظيم أسرة على مدار اليومين .


 وأضاف  وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن القافلة الطبية المجانية أجرت تحاليل طبية بإجمالي 33 حالة و أمراض متوطنة بإجمالي 39 حالة ، وتوقيع الكشف بالأشعة على 38 حالة ، و 22حالة بالسونار ، إضافة لتوقيع الكشف المبكر على 20 حالة ، بجانب الاهتمام بالثقافة والتوعية الصحية لـ 96 حالة من أبناء القرية.

 

وأكد تاواضروس ، على توجيهات اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، بتقديم كافه الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة الطبية وأداء عملها علي أكمل وجه ، و تذليل كافة العقبات حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين ، مع اتخاذ بكافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

 

تأتي القافلة ضمن جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية إلي جميع المناطق والقري الأكثر احتياجا ، و وفقا لمبادرة القوافل الطبية التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، و برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، و اللواء أشرف الداودي محافظ قنا .
 

 

قافلة طبية بقنا

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قنا قافلة طبية قرية البحري قامولا طبية مواطن حالة وزارة الصحة

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