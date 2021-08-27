قافلة طبية لـ صحة قنا توقع الكشف على 908 مواطنين بـ نقادة

ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية البحري قامولا التابعة لمركز نقاده ، تمكنت خلالها من توقيع الكشف الطبي المجاني على 908 مواطنين.



و قال الدكتور راجي تاواضروس ، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، تضمنت القافلة عدد من التخصصات الطبية المتنوعة" باطنه ، جراحة، نساء ، أطفال، جلدية، تنظيم أسرة " إلى جانب معمل للتحاليل الطبية ، وأجهزة الأشعة المتنقلة ، و صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية و تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة .

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن القافلة شهدت إقبال كبير من أهالي القرية ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي 380 حالة في اليوم الأول، و528 حالة في اليوم الثاني ، و تحويل 8 حالات على مدى اليومين لمستشفيات وزارة الصحة بقنا ، كما تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي 267 حالة باطنه ، و 73 حالة جراحة ، و 216 حالة أطفال ، و 56 حالة نساء ، و 232 حالة جلدية، و 64 تنظيم أسرة على مدار اليومين .



وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن القافلة الطبية المجانية أجرت تحاليل طبية بإجمالي 33 حالة و أمراض متوطنة بإجمالي 39 حالة ، وتوقيع الكشف بالأشعة على 38 حالة ، و 22حالة بالسونار ، إضافة لتوقيع الكشف المبكر على 20 حالة ، بجانب الاهتمام بالثقافة والتوعية الصحية لـ 96 حالة من أبناء القرية.

وأكد تاواضروس ، على توجيهات اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، بتقديم كافه الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة الطبية وأداء عملها علي أكمل وجه ، و تذليل كافة العقبات حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين ، مع اتخاذ بكافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

تأتي القافلة ضمن جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية إلي جميع المناطق والقري الأكثر احتياجا ، و وفقا لمبادرة القوافل الطبية التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، و برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، و اللواء أشرف الداودي محافظ قنا .



قافلة طبية بقنا

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