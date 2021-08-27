لصحة أفضل.. حيل طبيعية لـ تبييض الأسنان فى لمح البصر.. وكيف تعتني بها في فصل الصيف

يرغب الكثير من الأشخاص في التخلص من مشكلة الاصفرار و تبيض الأسنان للحصول على طله جذابة، إذا كنت تعاني من تغير لون الأسنان ، فإليك بعض الطرق الطبيعية لجعلها أفتح عن طريق تضمين الفواكه والخضروات المقرمشة مثل التفاح والجزر والكرفس في نظامك الغذائي.

استهلك الحليب

استهلك الحليب والمنتجات التي تحتوي على الحليب لأنها تزيد من مستويات الأس الهيدروجيني وتعيد صحة مينا الأسنان ، مما يتركك بابتسامة مذهلة لاسنانك

قشور الفاكهة

يساعد فرك أسنانك بالجزء الداخلي من الموز أو قشر البرتقال على تقليل المسحة الصفرا فهي غنية بالمغنيسيوم والمنغجنيز والبوتاسيوم وتساعد على صحة مينا الأسنان.

اغسل أسنانك بالفرشاة لبضع دقائق بعد فركها بقشور الفاكهة و كرر ذلك مرتين في الأسبوع.

زيت جوز الهند

يخلص حمض اللوريك الموجود في زيت جوز الهند أسنانك من البكتيريا الموجودة في تجويف الأسنان وتفتيح الأسنان يمكنك فقط أخذ ملعقة كبيرة من الزيت وحركيه في فمك لمدة 15-20 دقيقة.

حرك الزيت حول فمك جيدًا ثم تخلصى منه .

الفراولة

تحتوي الفراولة على حمض الماليك وفيتامين سي اللذان يساعدان في تبييض الأسنان.والتخلص من إصفرار الاسنان فقط اهرسي القليل من هذه الثمار وادهنها بهذا الخليط مرة أو مرتين في الأسبوع.

يمكنك أيضا أن تأكل الفراولة فقومى بمضغهم جيدًا .

ملح الطعام

يساعد الملح على حصولك على أسنان بيضاء يمكنك استخدام الملح الشائع كمسحوق أسنان عادي بدلًا من معجون الأسنان و يمكنك أيضًا مزجها مع صودا الخبز وفركها برفق على أسنانك لكن عليك توخي الحذر حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف اللثة ومينا الأسنان إذا تم استخدامه بشكل متكرر .

نصائح للعناية بالأسنان في فصل الصيف

تعتبر ألام الأسنان من أكثر المشاكل الصحية شيوعا و انتشارا بين العديد من الأشخاص، وتكثر الشكوى من آلام الأسنان في فصل الصيف وذلك لعدة أسباب يمكن منها كثرة تناول الأطعمة والمشروبات الباردة التي تتسبب في بعض مشاكل الأسنان.

وقال الدكتور ايلمار باباييف أخصائي تجميل وجراحة الأسنان، أن مشاكل الأسنان تزداد في فصل الصيف أكثر من الشتاء، وذلك بسبب وجود بعض العوامل الرئيسية المختلفة بين الفصلين منها طريقة الطعام ومكوناته على سبيل المثال كثرة تناول المشروبات الغازية ولجوء الكثير من الناس لتناول العصائر مثل البرتقال الذي يحتوي على الأحماض والليمون فكل تلك المكونات تؤثر على مينا الأسنان وتخلق بيئة حامضية في الفم تزيد من نسبة التسوس وتؤدي لتآكل طبقة المينا.

وأضاف أخصائي الأسنان، أن الحلويات والأيس كريم محفزات لعصب الأسنان مما يجعل المريض يشعر بوجع مشابه للكهرباء من المواد المجمدة الأمر الذي يؤدي لالتهاب في العصب.

نصائح للوقاية من ألام الأسنان

وأضاف دكتور ايلمار باباييف ، يجب زيارة طبيب الأسنان باستمرار والاهتمام بغسلها مرة بعد كل وجبة بحد أدنى مرتين في اليوم، أو مضغ العلكة "اللبان"، منزوع السكر من أجل تنظيف بقايا الطعام.

ونوه الدكتور ايلمار باباييف، لضرورة الاهتمام على قدر المستطاع بالأسنان في فصل الصيف لأن السكريات التي نتناولها تؤثر بشكل عكسي وكبير لذلك يجب حماية الأسنان أو عدم تناول جرعة أكبر من احتياجات أجسامنا.