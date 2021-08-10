أخصائية "تجميل الأسنان": وضع القرنفل عليها لا ينهي الوجع.. فيديو

قالت الدكتورة نانسي محمود، أخصائية تجميل الأسنان، إنها حاولت التركيز على الوصفات المتداولة في الشارع المصري والتغلب عليها والتعريف بأضرار كل وصفة خاطئة وتصحيحها.

خرافات متعلقة بتبيض الأسنان

وأضافت الدكتورة نانسي محمود، خلال لقاء لها لبرنامج “رأي عام” عبر فضائية “تن”، أن هناك خرافات متعلقة بتبيض الأسنان، مثل "الفحم والعسل".

وتابعت أخصائية تجميل الأسنان، أن أبرز الوصفات الخاطئة هو وضع القطن بالقرنفل على مكان الوجع، مشيرة إلى أن الوجع لن يزول إذا وضعناها.

وأشارت الدكتورة نانسي محمود، إلى ان بعض الأشخاص يقومون بحشوا ضروسهم بالقرنفل واللبان مكان التسوس".