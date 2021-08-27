على اليخت.. ياسمين صبرى تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ياسمين صبرى، صورتين لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهرت ياسمين صبرى فى الصورتين على يخت فى قبل البحر وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.



وتعرضت ياسمين صبري ، مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، فلم يترك رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفرصة لجعل ياسمين صبري تريند السوشيال ميديا بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.