صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ1638 مواطنًا ببني حسن الشروق

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية بني حسن الشروق، بمركز أبو قرقاص تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1638 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
وقال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 311 حالة جراحة، و 442 حالة اطفال و 269 باطنة و98 نساء و 60 اسنان و 186 جلدية، و 112 حالة انف واذن، و 130 رسم قلب الى جانب انه تم عمل 149 تحاليل مختلفة وعمل 25 حالة موجات صوتيه و عمل 14 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 124 متردد وتم اجراء خلع اسنان لـ 5 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 42 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 75 متردد.