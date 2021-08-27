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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب شعبيته الكبيرة .. الجهة المانحة لجائزة محمد رمضان تكشف سبب إعطائه الدكتوراه الفخرية

محمد رمضان
محمد رمضان

بعد أن أثار الفنان محمد رمضان  الجدل بإعلانه الحصول علي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي في أحد المراكز الثقافية في لبنان.

أكدت لجنة مهرجان أفضل، الجهة المانحة الدكتوراه الفخرية للفنان محمد رمضان، أن المهرجان أقيم برعاية وزارة الثقافة اللبنانية، بحضور مدير عام وزارة الثقافة، ومستشار الوزير ميشال معيكي، ممثلا شخصيا عن الوزير عباس مرتضى، مؤكدة منح «رمضان» الشهادة المذكورة.  


وأصدرت إدارة مهرجان أفضل الدولية، بيانا رسميا قبل قليل، توضح خلاله اللغط الذي أثير أمس، إثر إعلان محمد رمضان، منحه الدكتوراه الفخرية في لبنان.

وجاء نص البيان كالتالي:

«في البداية تشكر إدارة مهرجان أفضل الدولية، ممثلة برئيسها مازن نوري مديرعام مكاتب نورى ميديا تلبية دعوتنا وحضوركم فى مهرجان أفضل في دورته الرابعة، الذي أقيم في كازينو لبنان بتاريخ 25 أغسطس 2021».


محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره:

وجه الفنان محمد رمضان رسالة لـ جمهوره، ونشر عدة صور له مع ابنه من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” .

 

وعلق محمد رمضان قائلا: "جمعة مباركة.. لا أنظر خلفي إلا لإلتقاط صورة  ".

وتسبب الفنان محمد رمضان في حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما وجه رسالة شكر لوزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين والممثلين اللبناني على منحه الدكتوراه الفخرية ولقب سفير الشباب العربي (بحسب منشوره).

ونشر محمد رمضان، صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق قائلا: “شكراً وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي”.

الدكتوراه الفخرية

كان الأزمة الأخيرة والتي أثارت جدلا واسعا، عندما أعلن الفنان محمد رمضان عن حصوله على الدكتوراة الفخرية في التمثيل ومنحه لقب سفير الشباب العربي من قبل المركز الثقافي الألماني في لبنان.

وقال رمضان عبر حسابه على "إنستجرام"، الخميس: "شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين و نقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي.. وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي".

وأثارت هذه الشهادة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض، ولكن مع البحث وجدنا أن المركز الذي أخذ منه محمد رمضان شهادة الدكتوراه هو مركز مجهول ولم تتوفر عنه أي بيانات، ولا يوجد له موقع إلكتروني خاص به، أو أي حسابات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعل المركز "مجهول الهوية".

محمد رمضان الدكتوراه الفخرية مهرجان أفضل الجهة المانحة الدكتوراه الفخرية للفنان محمد رمضان محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره

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