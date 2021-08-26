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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تكذيب محمد رمضان في الحصول على الدكتوراة.. خطوبة ريم سامي

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها تكذيب حصول محمد رمضان على الدكتوراة، خطوبة ريم سامي ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

بعد مفاجأة خطيبته.. محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة حب عبر انستجرام

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز، صورة له مع خطيبته وأصدقاءه بعد حفل عيد ميلاده الأخير الذي جمعهم، وفاجأته خطيبته فيه، ورد عليها المفاجأة هو الآخر.

 

السفارة الألمانية ترد على محمد رمضان: ليس لنا علاقة بالمركز الثقافي في لبنان

كذبت السفارة الألمانية في القاهرة، اليوم الخميس، الفنان محمد رمضان، عقب تصريحه بأنه حصل على شهادة الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني في لبنان.

وقالت السفارة الألمانية في القاهرة تعليقا على الأمر: "ليست كل المؤسسات التي تستخدم كلمة ألمانيا تابعة للحكومة الألمانية، لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمى بالمركز الثقافي الألماني بلبنان".

 

بعد مزاعم حصوله على الدكتوراه .. تحرك قضائي ضد محمد رمضان

أثار الفنان محمد رمضان ، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلانه الحصول على الدكتوراه الفخرية، من قِبل المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان، وكذلك حصوله على لقب «سفير الشباب العربي».

ومن جانبه، أكد عباس مرتضى، وزير الثقافة اللبناني، في تصريحات لقناة «الشرق للأخبار»، أنّ «الوزارة لم تتدخل في انتقاء المكرّمين من قبل لجنة جائزة أفضل الدولية التي يمنحها المركز الألماني الدولي، ولا نعرف ما المعايير التي على أساسها اختاروا المكرّمين».

 

بيان رسمى.. نقابة الممثلين بلبنان تكذب محمد رمضان: لم نمنحه أي ألقاب

كذبت نقابة الممثلين فى لبنان الفنان محمد رمضان بعد ان نشره الحصول على لقب سفير الشباب العربى .

وأصدرت نقابة الممثلين فى لبنان فى بيان رسمى منذ قليل مؤكدة انها لم تمنح اى فنان اى لقب منذ إنشائها . 

 

دكتوراة ولا فنكوش| جهات رسمية تكذب محمد رمضان.. وتحرك قضائي ضده

حالة كبيرة من الجدل أثيرت خلال الفترة الأخيرة حول الفنان محمد رمضان بسبب الدكتوراه الفخرية التي حصل عليها من المركز الثقافي الألماني بلبنان، وتبين في الساعات الأخيرة الماضية أنها شهادة وهمية أو «فنكوش» بعد رد الجهات الرسمية التي تم الزج بها في تصريحات الفنان الأخيرة. 

 

رقص ورومانسية.. صور وفيديوهات جديدة من حفل خطوبة الفنانة ريم سامي بالساحل

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور وفيديوهات جديدة من حفل خطوبة الفنانة ريم سامي ، على رجل الأعمال طارق هيمن والذي يقام حاليا بالساحل الشمالى.

وظهرت في الصور ريم سامي وهي بجوار خطيبها طارق هايمن وهما يمسكان يدهما ببعض ويدخلان إلى مقر الحفل، وبعدها تراقص العروسان على نغمات أغاني الحفل. 

 


مش عملية تجميل.. شاهد | أول ظهور لـ منة فضالي بعد الجراحة

نشرت الفنانة منة فضالي، صورتين لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيها داخل غرفتها لتتفاعل مع جمهورها ومحبيها في الصباح، كأول ظهور لها بعد خضوعها لعملية جراحية خلال اليومين الماضيين.

يأتي ذلك بعدما غادرت منة فضالي المستشفى أمس الأربعاء، بعد أن أجرت بها عملية جراحية، إذ كتبت عبر حسابها علي فيسبوك: «الحمد لله أنا خرجت من المستشفي وزي الفل الحمد لله ومش عملية تجميل أقسم بالله بالعكس لو تجميل هقول .. شكرًا ليكم جميعًا وشكرًا لكل الناس اللي سألت عليا علي راسي ألف شكر .. شكرًا صديقي الدكتور محمود السيد». 

 

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

كتبت مصممة الأزياء علياء بسيوني - زوجة الفنان أحمد سعد - منشورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أثارت به جدل محبيها وأصدقائها.

ونشرت علياء بسيوني - زوجة أحمد سعد - صورة من صفحة تنتحل شخصيتها على فيسبوك، وطالبت أصدقائها بعمل حظر للصفحة، كاشفة أن من دشن الصفحة هي سيدة، ولكن لم تفصح عن اسمها، واكتفت بكتابة تعليق: «مصممة تتهزأ please report»، مشيرة بأيقونة الضحك في المنشور، لتثير الجدل حول هذه الشخصية التي تنتحل شخصيتها. 

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