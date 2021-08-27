قولهم مش بإيدي.. فرجاني ساسي يطلب وساطة هيثم فاروق مع جمهور الزمالك

أكد هيثم فاروق نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري الحالي، اتخذ القرار الخاطئ بالرحيل عن صفوف الزمالك.

وقال هيثم فاروق في مقابلته مع موقع صدى البلد: “قابلت فرجاني ساسي في مطار الدوحة أثناء رجوعي وتحدث معي بشأن جماهير الزمالك".

وتابع: “قال لي أرجوك يا كابتن حاول تهدئة الأمور مع جماهير نادي الزمالك، وتعرفهم إن أنا بحبهم، وإن الموضوع مش بإيدي”.

وأضاف: “قلت له صعب الجمهور ينسى بسهولة.. جماهير الزمالك ارتدت قميص تونس وتواجدت في ملعب السويس لدعم فرجاني ساسي”.

وأتم: "فرجاني ساسي خسر الكثير برحيله عن الزمالك.. ولكن أتمنى له التوفيق مع الدحيل”.

وكان ساسي قد رحل عن الزمالك في نهاية الموسم الحالي، ورفض استكمال المباريات مع الأبيض، بحجة نهاية عقده، لينتقل إلى الدحيل القطري.

وهنأ اللاعب الزمالك بعد التتويج بلقب الدوري المصري رقم 13 في تاريخه، عقب فوزه على الإنتاج بهدفين نظيفين، ليحصد اللقب قبل الجولة الأخيرة من المسابقة.

ونشر فرجاني صورة للاعبي الزمالك مع درع الدوري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا: "مبروك الدرع زملكاوي".

وشارك ساسي مع الزمالك في 19 مباراة بالدوري، سجل خلالها 3 أهداف في شباك الإسماعيلي وغزل المحلة والأهلي، وصنع 5 أهداف.

وخاض ساسي 102 مباراة في جميع البطولات ، أحرز خلالها 16 هدفا وصنع 17 آخرين.