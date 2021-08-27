أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد الرحيل عن يوفنتوس

ودع البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثًا لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي، عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر رونالدو رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام جاء فيها:" اليوم أخرج من ناد رائع، الأكبر في إيطاليا، وبالتأكيد واحد من أكبر الأندية في أوروبا".

وأضاف:" لقد بذلت قلبي وروحي ليوفنتوس وسأحب دائمًا مدينة تورين حتى أيامي الأخيرة، لطالما احترمني فريق يوفنتوس وحاولت أن أشكر هذا الاحترام بالقتال من أجلهم في كل مباراة وكل موسم وكل مسابقة."

وتابع:" في النهاية، يمكننا جميعًا أن ننظر إلى الوراء، وندرك أننا حقنا أشياء عظيمة، ليس كل ما أردناه، ولكن مع ذلك، كتبنا قصة جميلة جدًا معًا."

كريستسانو رونالدو

واختتم قائلًا:" سأكون دائمًا واحدًا منكم، أنتم الآن جزء من تاريخي، حيث أشعر أنني جزء من تاريخكم، إيطاليا، يوفنتوس، تورين، تيفوسي بيانكونيري، ستكونوا دائنًا في قلبي.

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قادمًا من صفوف يوفنتوس الإيطالي.