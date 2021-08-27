بالفيديو .. الضحك يسيطر على كواليس تصوير البعض لا يذهب للمأذون مرتين

نشرت الصفحة الرسمية لشركة انتاج فنى فيديو من تصوير كواليس فيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين ، حيث شهد الفيديو العديد من الطرائف التى حدثت خلال التصوير بين أبطاله .

وظهر فى الفيديو كواليس لعدد من مشاهد فيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين ، التى جمعت بين أبطاله كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى ، حيث لم يستطيعوا ان يتمالكوا أنفسهم من الضحك خلال المشاهد بسبب بعض الغلطات فى الكلمات.

قصة فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين :



تدور قصة فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، حول عدة تساؤلات بشأن تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجان بها، ويقدم شخصية إعلامي يعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في شخصيات مختلفة وغريبة عنه، ويتنكر في عدة شخصيات للبحث في عدد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة، والصراعات التي تحدث بينهما حتى الطلاق.

ودائما ما يلعب كريم عبد العزيز فى أفلامه الكوميدية على أوتار القضايا الاجتماعية كونها تمنح له مساحة كبيرة فى تقديم عديد من المواقف الكوميدية، وهو ما تعلمه أيضا من والده المبدع المخرج محمد عبد العزيز الذى قدم العديد من الأفلام الاجتماعية الكوميدية.

كريم عبد العزيز وماجد الكدواني :



أصبح الثنائي كريم عبد العزيز وماجد الكدواني بمثابة شهادة نجاح لأى عمل سينمائي يتعاونا فيه، حيث كونا ثنائيا متفاهما ومحبوبا من قبل الجمهور الذى اعتاد على رؤيتهما فى عدد من الأعمال السينمائية من قبل، ولعل من أبرزها فيلم “نادي الرجال السرى” والذي عرض عام 2019 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ومن بين أسباب نجاحه الثنائي كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، كما كان من قبل فيلم “حرامية في تايلاند” والذي رسم ملامح نجاح الثنائي عبد العزيز والكدوانى فى البدايات.

أبطال فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين :



يقوم ببطولة فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بجانب كريم عبد العزيز وماجد الكدواني كل من دينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وأحمد فهمي، وأحمد حلاوة، وشيماء سيف، وعمرو عبد الجليل، ونيللي كريم، ومحمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.