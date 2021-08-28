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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس قاتل شقيقه فى بولاق أبو العلا بسبب خلافات مالية

جثة
جثة

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه بسبب وجود خلافات فيما بينهم.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.

وأمرت جهات التحقيق بتشريح جثة المجني عليه وتكليف مصلحة الطب الشرع باعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة والأداة المستخدمة فى ذلك.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة استعدادا لتفريغها للوقوف على ملابسات الجريمة.

وكان قد ألقي رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل لاتهامه بقتل شقيقه في الشارع، بسبب خلافات بينهما بمنطقة بولاق أبو العلا.

تلقت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا من الأهالي بمقتل شخص في دائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ .

وتم العثور على جثة لشخص ٥٥ عاما به إصابه جرح ذبحي في الرقبة وطعنه نافذه في الصدر، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه الأصغر بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بذبح شقيقه وتسديد له عدة طعنات متفرقة، وتمكنت رجال المباحث  من ضبط المتهم.

وإعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

فيما استمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
 

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