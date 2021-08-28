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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عواد يهنئ جمهوره بتتويج الزمالك بدرع الدوري الـ13

صدى البلد

أعرب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته البالغة بتتويج الفريق ببطولة الدوري هذا الموسم.

وقام محمد عواد بتهنئة جماهير الزمالك واللاعبين، بعد الحصول على درع الدوري و نشر صورة برفقة زوجتة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام  و علق قائلا : (20)مبرررروك لشعب الزمالك الدوري 13.

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و كان قد قال عواد في تصريحاته للموقع الرسمي: "الموسم كان صعبا والحمد لله على حصد الدوري الغائب منذ سنوات طويلة".

 

وتابع محمد عواد : "مصلحة الفريق أهم من أي شخص، انضممت للزمالك وكنت الحارس الأول بعد تجربة ناجحة في الدوري السعودي، لكن لم تسر الأمور على ما يرام، ولكن أهم شيء هو التتويج بالبطولات ومصلحة الفريق سواء كنت أشارك أم لا".


تعادل الزمالك 
 

وتعادل فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مع نظيره فريق البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى ٨٠ نقطة وحسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة، في حين رفع البنك الأهلي رصيده إلى ٣٥ نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر.

 

يذكر أن مشادة كلامية نشبت بين محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، وبين أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ؛بسبب رغبة قائد الفريق الأبيض في دخول اللاعبين المستبعدين من القائمة، وأسر اللاعبين إلى ملعب بتروسبورت للاحتفال بدرع الدوري.

 

ورفض أحمد مجاهد، السماح لقائد الفريق باستقدام أسر اللاعبين لأرضية الملعب؛ مما دفع شيكابالا للانفعال عليه.

 

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