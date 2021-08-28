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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تثمن مساهمة النرويج في إسعاف ضحايا هجوم كابول الإرهابي

مطار كابول
مطار كابول

 ثمنت الولايات المتحدة جهود النرويج لمعالجة أكثر من 50 من ضحايا الهجوم الإرهابي المروع في مطار كابول وللمساهمات النرويجية في إجلاء الأمريكيين والأفغان.


جاء ذلك، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره النرويجي إين ماري إريكسن سوريد.


وناقش الوزيران الوضع الأمني في كابول والجهود الدبلوماسية لتشكيل نهج دولي منسق للتحديات في أفغانستان.


وكان مطار كابول قد شهد في 26 أغسطس الجاري عملية إرهابية أسفرت -حتى الآن- عن مقتل ما يقرب من 20 قتيلاً وإصابة نحو 40 آخرين، منهم عناصر من قوات المارينز الأمريكية، بجانب عناصر من القوات التابعة لحركة "طالبان" والمتعاونين، وهى العملية التي أعلن تنظيم "داعش" تبنيها.
 

الولايات المتحدة النرويج ضحايا هجوم كابول مطار كابول إجلاء الأمريكيين الأفغان

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