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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: فحص مكتبات المساجد على مستوى الجمهورية لتنقيتها من الأفكار المتطرفة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

طالب الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الاوقاف، بسرعة تشكيل لجان لإعادة فحص مكتبات المساجد وما تحتويه من كتب أو مجلات أو منشورات بالمساجد وتنقيتها من أي إصدارات تتبنى فكرا متشددا أو تنتمي لأي جماعة متطرفة.

 

ووجه وزير الاوقاف، في بيان عاجل له اليوم، بإحالة كل متسبب أو مقصر في ذلك للتحقيق والتنبيه العاجل المسجل كتابة بأخذ العلم على جميع الأئمة بعدم السماح بإدراج أي كتب بمكتبات المساجد دون تصريح من الإدارة العامة للإرشاد الديني بديوان عام الوزارة.

 

كما وجه بإزالة أي ملصقات مخالفة داخل المسجد أو خارجه مع تكليف مدير المديرية بإحالة أي إمام توجد هذه الكتب أو المنشورات في المسجد القائم عليه أو يوجد به أي منشورات معلقة سواء في لوحة أم غيرها إلى التحقيق.

 

وشدد وزير الأوقاف، على انتهاء جميع اللجان على مستوى الجمهورية في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه وتعد مخالفة ذلك تقصيرا شديدا وخروجا على مقتضى الواجب الوظيفي يستحق المساءلة التأديبية.

 

ونبه  وزير الاوقاف على جميع الأئمة والعاملين بالمساجد بالتطبيق الكامل لجميع إجراءات التباعد والإلتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي لجميع المصلين.

وزير الاوقاف مكتبات جماعة متطرفة الأئمة المساجد

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