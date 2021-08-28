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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجب على الزوج توفير سكن لزوجته خارج بيت العيلة؟ الأزهر يرد

الزواج
الزواج

أكد الدكتور فتحي عثمان الفقي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن أغلب حالات الطلاق بين الأزواج تكون بسبب تدخل الأهل في حياة الأزواج.

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تدخل الأهل

وقال عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن 99% من حالات الطلاق والإنفصال سببها تدخل الأهل في الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة، وكذلك السكن في بيت العيلة.

 

بيت العيلة

وأضاف، أن الأصل أن يوفر الزوج سكن مستقل سواء في بيت العيلة أو خارجه، منوها أن آيات القرآن لما تحدثت عن سكن الزوجية أضافت البيوت إلى النساء، فقال الله تعالى "وقرن في بيوتكن".

 

وأشار إلى أن كل آيات القرآن التي تحدث عن بيوت زوجات النبي أضافت البيوت إلى الزوجة، إلا في مرة واحدة لما خرجت عن طاعة الله وارتكبت الفاحشة فقال الله "وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ". فعبر عن السكن بالبيوت لأنها خانت العهد ولم يعد البيت بيتا لها.

 

أسباب الطلاق

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن أغلب المشاكل الزوجية التي تتسبب في الطلاق، تكمن في الحالة الإقتصادية وعدم الإنفاق، إما لفقر وإما لبخل، وإما لكثرة عيال، وإما لكثرة طلب.

 

وأضاف جمعة،خلال لقاء تليفزيوني، أن السبب الثاني في مشاكل الأسرة التي توصل للطلاق، هو عدم إتفاق المشرب، أي عدم التوافق بين الزوج والزوجة في الميول أو الأشياء المحببة لكل طرف، فكل منهما له طبيعة حياة، أو عدم النظافة الشخصية وسلوكيات الحياة.

 

وأشار إلى أن السبب الثالث، عدم التوافق الجنسي الذي يظنه الكثير بأنه السبب الأول للطلاق في المجتمع المصري.

 

وأوضح أن السبب الرابع، هو تدخل الأهل بين الزوجين في شئون حياتهما، والسبب الخامس، هو عدم الإنجاب سواء من الرجل أو المرأة، فيقررا الإنفصال رغبة في الإنجاب من آخر أو أخرى.

 

وأوضح أن السبب السادس، هو نسيان الأصول وحقيقة كل طرف، فالرجل لا يدرك طبيعة حياته وحقوقه وواجباته،ولا المرأة تدرك طبيعة أنثويتها وحقوقها وواجباتها في البيت.

 

وأشار إلى أن السبب السابع، هو الحب الطارئ، فقد يدخل الرجل أو المرأة في علاقة حب من طرف آخر، وهو الكامن في مواقع التواصل الإجتماعي، والتعارف مع الآخرين عبر الشات.

 

وتابع: السبب الثامن، هو الحالة الطارئة، كإصابة الرجل أو المرأة بإصابة مزمنة، أو إفلاس الزوج، وهو تغير الحال ونسبته قليلة.

 

وذكر أن تحديد أسباب الطلاق بهذا الشكل يسهل على الدولة أو المهتمين بقضايا الأسرة، لمعالجة هذه الظاهرة والتخفيف من حدتها.

 

أسباب الطلاق

وقال عمرو الورداني، أمين دار الفتوى، إن تدخل الأهل في مشاكل الازواج من أهم أسباب الطلاق، متابعا:" التدخل مبيعملش مشاكل بس لا دا بيسبب الطلاق".
 

وأضاف "عمرو الورداني" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على ناة "سي بي سي"، أن تدخل الأهل في المشاكل الزوجية من أسباب الطلاق، فهو يحتل المرتبة الرابعة لمسببات الطلاق.
 

وأكمل:  تدخل الأهل يمكن أن يتسبب في حدوث وتفجير المشاكل، كما أنه يمكن أن يعمل على تعقيد المشاكل مما يؤدي إلى حدوث الطلاق، مشددا على أن إفشاء أسرار الواج أمر خاطئ للغاية، منوها أنه ينبغي تأهيل الأهل على تعاملهم مع زواج ابنائهم.

بيت العيلة تدخل الأهل الطلاق الازواج الرجل والمرأة

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