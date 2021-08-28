بدون مكياج.. رشا مهدى علي شاطئ البحر من إجازتها الصيفية

نشرت الفنانة رشا مهدي عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة لها من إجازتها الصيفية.



وظهرت رشا مهدى علي شاطئ البحر تستمتع بعطلتها بدون مكياج مع توب بسيط وعلقت "صيف # صيف # عطلة # شمس # شاطئ # سلام # حب 🏖🥟🍉☀️🏝🎶"

يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي، كان مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب"، الذى يعرض على شاشة قناة "الحياة".



مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من رشا مهدى ، أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين،وغيرهم.



وشاركت رشا مهدي في حكاية ورقة ضغط، ضمن حكايات مسلسل ورا كل باب، الذي عُرض مؤخراً على قناة الحياة.



حكاية ورقة ضغط بطولة رشا مهدي وفتحي عبد الوهاب، وإيهاب فهمي، ساندي، ورامي وحيد، وهي سيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج معتز حسام ومن إنتاج شركة سينرجي.



مسلسل ورا كل باب، يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني، وكل حكاية تعرض على مدار 5 حلقات بأبطال مختلفين.