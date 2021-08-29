عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نماذج مشرفة .. تفاصيل مشروع الكومبوست لأحد الشباب بالوادي الجديد

الشاب رمضان خليفه
الشاب رمضان خليفه صاحب مصنع الكومبست

استطاع شاب من قرية أسمنت التابعة لمركز الداخلة ب محافظة الوادي الجديد أن يتغلب على مشكلة تكدس المخلفات الزراعية داخل المزارع، والتخلص منها بطريقة آمنة ومفيدة.

نجح الشاب  رمضان خليفه من أهالي قرية  اسمنت التابعه لمركز الداخله من تحقيق حلمه بإنشاء مصنع لتدوير مخلفات النخيل ، بعد عرض المشروع على محافظ الوادي الجديد والذي سانده وساعده منذ البداية، بتوفير قطعة أرض له لإقامة مشروع تحويل المخلفات الزراعية ومخلفات النخيل إلى سماد عضوى.

اقرا ايضا:

محافظ الوادي الجديد: إنشاء أول معهد فني صحي بالداخلة بـ1.8 مليون جنيه

يقول رمضان  صاحب المشروع إن الفكرة راودته  اثناء تدريبه مع فريق العمل في شركة افاق للتنمية حيث اكتسبت الخبره في مجال كيفية صناعة الكومبوست  فضلا عن توافر مخلفات النخيل بكثره في المزارع والتي كانت تتسبب في الحرائق بصفه مستمره.

 وأوضح أنه في البدايه قام بعمل قرض من بنك مصر وقام بشراء المعدات التي تمكنه  من البدء في المشروع  واستطاع بفضل الله ان ينفذ مشروعه  وبدأ في انتاج الكومبوست ويتم توريده للمزارع،  فضلا عن التعاقد مع بعض الجهات  المصالح الحكومية لتوريد الكومبوست.

وأكد أنه سعيد بتنفيذ المشروع لكونه استطاع توفير اكتر من فرصة عمل لعدد من الشباب من اهل قريته  لافتا الي انه يتمني ان  ينشيء مصنع كبير علي مستوي المحافظة لتشغيل عشرات الشباب وتوفير فرص عمل لهم, فضلا عن  توفير السماد العضوي داخل المحافظة  بدلا من استيراده من المحافظات الاخري ، كما يساعد بشكل كبير في التخلص الآمن من مشاكل المخلفات الزراعية الموجودة بكثرة  داخل مزارع النخيل .

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F7FJcxKaXRp%2F%3Ffbclid%3DIwAR1pZCQwBbUKEoOWC_bzzpYs5VAgCWYEu9_NAhbBhPeINvDKWckoifaCrGM&h=AT3zPbxvAnPly8kptQTv6VjlWJv57fAhldiKVl0kpF9ztkfMEi2qLKMCkTLPU27ZARZ-Oc_A_CJwaTGFSeCFOux9rmI_vlWzYh8O7P67jvfFKtLAt4kSWSEXuVgFhx697TR1

الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد المخلفات الشباب توفير فرص عمل محافظ الوادي الجديد بنك مصر فريق العمل إنشاء المشروع المعدات تحويل المخلفات قرية اسمنت العضوي

موضوعات متعلقة

فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة بقرى الوادي الجديد

ترشيحاتنا

سر إلغاء حلقة كارتيرون مع ميدو

رامي صبري وعزيز الشافعي.. نجوم قرروا إنهاء الخلافات بينهم وإعلان الصلح

كيفية حجز وحدة سكنية بنظام التمويل العقارى.. الأماكن والمساحات المتاحة

الدوري الإنجليزي| توتنهام يستضيف واتفورد.. ومانشستر يونايتد يواجه وولفرهامبتون

تنسيق الجامعات 2021.. بعد قليل.. نتيجة المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

الشكاوى الحكومية.. إعفاء نجلة مواطن من المصاريف الدراسية.. وإعادة بناء منزل لأسرة فقيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحكم من القضاء.. هل يعود مرتضى منصور لإدارة الزمالك بجلسة اليوم؟

أخبار التوك شو.. تاج الدين: الموجة الرابعة تصيب عائلات.. حقيقة انضمام عبد الله السعيد ورمضان صبحي للزمالك

الطب 87%.. فياض: متوقع انهيار الحد الأدنى لكليات القمة في هذه الجامعات

تاج الدين: الموجة الرابعة تصيب عائلات بأكلمها.. وهذا موعد ذروتها في مصر

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

فضيحة.. صافيناز تثير الجدل بفيديو في حمام السباحة

العظمى 46 درجة.. الأرصاد الجوية: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. بسبب حادث سيارة.. العناية الإلهية تنقذ فرح الزاهد

3 لقاءات ثنائية للرئيس السيسي في قمة بغداد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. بابا السبب .. تفاصيل إنهاء شاب لحياته في دمياط

كلمت خطيبي وفضحتني.. اعترافات نورهان قاتلة نجلاء شهيدة الغدر

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

د.رامى عادل يكتب: الدكتوراة الفخرية !!

د. محمد عونى يكتب: الأموال تتحكم في اللعبة الأشهر في بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ