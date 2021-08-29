نماذج مشرفة .. تفاصيل مشروع الكومبوست لأحد الشباب بالوادي الجديد

استطاع شاب من قرية أسمنت التابعة لمركز الداخلة ب محافظة الوادي الجديد أن يتغلب على مشكلة تكدس المخلفات الزراعية داخل المزارع، والتخلص منها بطريقة آمنة ومفيدة.

نجح الشاب رمضان خليفه من أهالي قرية اسمنت التابعه لمركز الداخله من تحقيق حلمه بإنشاء مصنع لتدوير مخلفات النخيل ، بعد عرض المشروع على محافظ الوادي الجديد والذي سانده وساعده منذ البداية، بتوفير قطعة أرض له لإقامة مشروع تحويل المخلفات الزراعية ومخلفات النخيل إلى سماد عضوى.

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يقول رمضان صاحب المشروع إن الفكرة راودته اثناء تدريبه مع فريق العمل في شركة افاق للتنمية حيث اكتسبت الخبره في مجال كيفية صناعة الكومبوست فضلا عن توافر مخلفات النخيل بكثره في المزارع والتي كانت تتسبب في الحرائق بصفه مستمره.

وأوضح أنه في البدايه قام بعمل قرض من بنك مصر وقام بشراء المعدات التي تمكنه من البدء في المشروع واستطاع بفضل الله ان ينفذ مشروعه وبدأ في انتاج الكومبوست ويتم توريده للمزارع، فضلا عن التعاقد مع بعض الجهات المصالح الحكومية لتوريد الكومبوست.

وأكد أنه سعيد بتنفيذ المشروع لكونه استطاع توفير اكتر من فرصة عمل لعدد من الشباب من اهل قريته لافتا الي انه يتمني ان ينشيء مصنع كبير علي مستوي المحافظة لتشغيل عشرات الشباب وتوفير فرص عمل لهم, فضلا عن توفير السماد العضوي داخل المحافظة بدلا من استيراده من المحافظات الاخري ، كما يساعد بشكل كبير في التخلص الآمن من مشاكل المخلفات الزراعية الموجودة بكثرة داخل مزارع النخيل .

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