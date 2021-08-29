الوادي الجديد في 24 ساعة.. انتهاء أعمال محور تنيدة منفلوط.. وإنشاء أول معهد فني صحي بالداخلة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية، ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة.

بتكلفة 2,7 مليار جنيه ..الانتهاء من تنفيذ الاعمال بمحور تنيدة منفلوط بالوادى الجديد بنسبة 96%

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن استكمال العمل فى مشروع محور الداخلة - منفلوط الذى يربط بين مركز الداخلة ومحافظة أسيوط بطول 300 كم وعرض 11 مترا، حيث بلغت نسبة التنفيذ فى المشروع حوالى 95%، ومن المقرر الانتهاء منها فى أكتوبر القادم وتسليم المشروع نهاية العام الجاري، ويعتبر هذا المحور التنموى أحد مشروعات الطرق القومية والذى تبلغ تكلفته 2,7 مليار جنيه، موجهةَ الشكر والتقدير لجهاز التعمير بالمحافظة وجميع القائمين والعاملين بهذا المشروع.

وقال المهندس ماهر ابراهيم حسوبة، مدير منطقة جهاز التعمير بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد في تصريحات صحفيه أن محور تنيدة- منفلوط، بطول 300 كيلو متر طولى وبعرض 11 مترا، والذى يربط مركزى بلاط والداخلة بمحافظة أسيوط ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية للطرق.

وأضاف حسوبة أن صفر الطريق يبدأ من عند مطار الداخلة على طريق الداخلة - العوينات وبطول 300 كيلو حتى كمين منفلوط على الطريق الغربى أسيوط - القاهرة حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف من عند مطار الداخلة وبطول 35 ك حتى الصينية فى بلاط وهى تقاطع طريق الداخلة - الخارجة مع طريق الداخلة - منفلوط واوشك العمل فى المشروع على الانتهاء ومن المقرر ان يتم تسليمه خلال نهاية العام الجارى.

محافظ الوادي الجديد : انشاء أول معهد فنى صحى بالداخلة بتكلفة 1.8 مليون جنيه

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن انتظام العمل فى تنفيذ مشروع المعهد الفنى الصحى الجارى إنشاؤه بمركز الداخلة بتكلفة 1.8 مليون جنيه، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات وفقاً للمخطط الزمنى، لدخول الخدمة العام الدراسى القادم.

وقال المحافظ إن المعهد يشمل تخصصات "فنى معمل - مراقب صحى- فنى إحصاء" على أن تستكمل باقى التخصصات وفقاً لاحتياجات قطاع الصحة بالمحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أن هذا المشروع يأتى فى إطار حرص واهتمام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والتنسيق المستمر مع وزيرة الصحة والسكان للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، مضيفا بأن المعهد سيعمل على توفير كوادر طبية وفنية من أبناء المحافظة لسد العجز فى بعض التخصصات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه من المقرر دخول المعهد الخدمة العام الدراسى الحالي، مؤكدا أن تلك التخصصات هى نواه للمعهد، وأنه سيتم التنسيق لفتح مزيد من التخصصات لتحقيق المستهدف وهو توفير جميع الكوادر من ابناء المحافظة.

بدء فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة بقرى الوادي الجديد

أعلن الدكتور مجد المرسى عوض وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد اليوم السبت، عن تنفيذ فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية على مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها حيث جرى عمل يوم حقلى بقرية القصر تضمن طرح حزمه توصيات بداية من الخف والعزيق والتسميد وازاله الحشائش أو مقاومتها وضرورة مكافحة الحشرات والآفات واستخدام طريقه البلعمة بالمبيدات الموصى بها ومقاومه الحشائش.

وقال المرسى إن الفعاليات جرى تنفيذها بحضور عدد كبير من المزارعين تحت اشراف المهندس صالح ابو بكر مدير الإدارة الزراعية بالقصر وبحضور المهندس محمد كامل، وكيل مديرية الزراعة، والدكتور خالد عبدالحفيظ، رئيس قسم المحاصيل جامعة الوادى الجديد والمهندس سيد مدنى محمود مدير الإدارة الزراعية بموط.

وكانت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد أعلنت عن تنفيذ اول مدرسة حقلية بمركز الداخلة برئاسة الميسر الدكتور محمد عبد المنعم وهو من ضمن الميسرين الذين تم تدريبهم فى الدورة التدريبية بمحافظة المنيا، وذلك بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة الفاو ومديرية الزراعة بالوادى الجديد.

وقال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن منظمة الفاو اعتمدت المدرسة وهى مدرسة عن الذرة الشامى وتتكون من 20 مزارعا تم تقسيمهم لأربع مجموعات بمساحة فدان وكل مجموعة بمساحة 6 قراريط، وتم خلال الجلسة اليوم عمل التحليل البيئى بحضور الدكتور محمود عبد السلام عبدالنبى خبير المدارس الحقلية والدكتور احمد حسين استشارى وقاية النبات للمكتب الاقليمى للفاو والدكتور حسام الجبالى، مستشار وطنى لمنظمة الفاو.

وأضاف المرسى أنه خلال التحليل البيئى أصبح لدية القدرة على التحليل الجيد والملاحظة الممتازة من خلال الزيارات الميدانية المتكررة وتم عرض المشكلة وحلها بالاتفاق والتشاور والثقة بأخذ القرار وعرض موضوعات خاصة فى إطار الموضوع وعمل تمرين ديناميكى اضاف روح الحب والتعاون والعمل الجماعي.