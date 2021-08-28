ضرورة احترام الجيرة.. الجامعة العربية: مؤتمر العراق بداية مبشرة

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، تعليقا على مؤتمر العراق، إن العراق أصبح في مرحلة جديدة من أجل تعزيز استقراره وسيادته، مضيفا:" العراق عانى كثيرا في فترة من الفترات من غياب الاستقرار".

وأضاف حسام زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد"، :" مؤتمر اليوم مرحلة جديدة لإعادة العراق لإمكاناته وما زال أمام العراق طريق طويل ومؤتمر اليوم بداية مبشرة".

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وتابع حسام زكي :" في كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية شدد على أهمية احترام أصول الجوار الصحيح بين الدول والتعامل بين الدول يجب أن يكون قولا وفعلا ".

وأكمل حسام زكي: "عندما يكون الفعل مضاد للقول؛ تحدث مشاكل كثيرة، ولكن مداخلات وفود مؤتمر العراق جيدة وكل الدول تدعم العراق واستقراره ".