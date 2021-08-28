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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لمتوسطي الدخل.. كيف تحصل علي شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري؟

التمويل العقاري
التمويل العقاري

اطلق البنك المركزي المصري مطلع يوليو الماضي، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بفائدة 3% لمدة 30 عاما لمحدودي ومتوسطي الدخل؛ ضمن استراتيجية الدولة للاهتمام بالفئات المهمشة والأولي بالرعاية.

 

وينشر موقع “صدي البلد” كيفية الحصول علي وحدات سكنية ممولة بنظام التمويل العقاري لفئات متوسطي الدخل وحدود التمويل .

كيف استعدت البنوك لتنفيذ مبادرة التمويل العقاري

ضمن التمويل العقاري..المجتمعات العمرانية تجهز لأضخم طرح لوحدات إسكان لـ شرائح المجتمع

أعلن بنك مصر ضمن؛ عن إتاحة التمويل لشريحتين لفئات متوسطي الدخل، من بينها الشريحة الأولي بقيمة تمويل تصل لـ 1,1 مليون جنيه كحد أقصي والشريحة الثانية بأكثر من 1.1 مليون جنيه حتي 1.4 مليون جنيه.

ويبلغ الحد الأدني لمقدم تمويل الوحدة السكنية للشريحة الأولي بنسبة 15% و الشريحة الثانية 20%.

وتبلغ نسبة التمويل المتاحة  80% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية بالنسبة للموظفين ممن يحولون رواتبهم وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، و 60% من إجمالي التمويل لأصحاب المعاشا و الجهات الأخري غير المصنفة.

وحسب المبادرة فإن الحد الأدني لصافي دخل المستفيد من التمويل العقاري  2500 جنيه كراتب شهري.

ويبلغ الحد الأقصي لقيمة القسط الشهري 40% و 1% مصروفات إدارية، حيث يصل الحد الأدني لسداد الاقساط 7 سنوات و 30 عاما بحد أقصي.

ويبلغ سعر العائد علي التمويل العقاري لتلك الوحدات 3%  و 5% كسعر عائد سنوي علي الرصيد .

البنك المركزي الرئيس عبد الفتاح السيسي مال واعمال اخبار مصر التمويل العقاري اسعار الوحدات السكنية

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